Un successo a Sassuolo la 5a edizione di ‘Innovation Days’

Conclusa con successo la 5a edizione di ‘Innovation Days’ al Teatro Carani di Sassuolo organizzata da Alessandra Borghi, presidente Uciim Modena-Sassuolo e Laura Corallo Viceversa Asp. Presenti, assieme agli studenti di Baggi, Formiggini, Morante, Volta di Sassuolo e Ferrari di Maranello accompagnati da docenti e Dirigenti, tanti esperti del nostro territorio che hanno offerto il loro importante contributo per dare le giuste informazioni sulle possibilità future di inserimento sul lavoro.

“Una bellissima novità di questa edizione è stata la partecipazione, con grande attenzione, di classi di tre medie dei nostri comprensivi – specifica Alessandra Borghi – un invito, subito accolto, che si è rivelato di grande importanza perché ascoltare esperti, industriali e professionisti di tanti settori diversi, è stato sicuramente uno stimolo significativo per cominciare a riflettere sulle proprie aspettative per il futuro.

Tutti i relatori, partendo dall’intervento di Franco Stefani, hanno infatti sottolineato come il saper utilizzare bene il fattore “Tempo” e non sprecarlo sia determinante per progettare una carriera di successo. Parole d’ordine per il futuro: tempo, determinazione, adattabilità e umiltà, perché occorre imparare, sempre.

Un ringraziamento speciale, oltre che a Confindustria ceramica e che ci ha sostenuto nell’iniziativa, e a tutti i relatori – conclude Borghi – va ai dirigenti scolastici che con compente partecipazione alla tavola rotonda hanno contribuito in modo significativo alla riflessione su tematiche da approfondire in ulteriori e futuri incontri”.