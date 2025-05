SpezzaCon: si gioca in centro a Fiorano

Domenica 11 maggio dalle 10 alle 19 si terrà a Fiorano Modenese la terza edizione di SpezzaCon, che sarà incentrata sul tema “Il gioco e la famiglia” e trasformerà il centro della città nel cuore pulsante del divertimento per tutte le età.

Sono previste tante iniziative per tutti i gusti, distribuite nelle diverse aree che verranno allestite per l’occasione, tra il BLA, via Silvio Pellico e piazza Martiri Partigiani Fioranesi (a fianco del Palazzo Astoria).

All’interno del Family Garden, presso il giardino del BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) sarà possibile giocare con il Centro per le Famiglie e la ludoteca Barone Rosso, cimentarsi nella giocoleria del progetto Zone della cooperativa Aliante, provare il gioco “Natural… mente” sviluppato al termine di un progetto di qualificazione scolastica dagli studenti della quarta elementare delle Guidotti e di due sezioni della scuola dell’infanzia Il Castello, e divertirsi con le letture interattive dell’associazione Librarsi. Nel giardino sarà anche esposta un’installazione artistica che racconta l’idea di bambini e ragazzi di natura. Il progetto è stato ideato dall’esperta d’arte infantile Tina de Falco con le insegnanti Monica Callegari e Maria Anna Cantacesso.

Nell’area gioco sarà possibile cimentarsi con i giochi da tavolo proposti da Officina Ludica, Balena Ludens e altri ancora, e avventurarsi in tanti mondi diversi con i giochi di ruolo di TurboDado, WeRole e Uno Critico. Volontari esperti guideranno i partecipanti nel mondo del gioco organizzato, in un clima di accoglienza e condivisione.

Nell’arena, infine, si potranno simulare combattimenti con le spade laser di LudoSport Aemilia e sfide medievali con la Compagnia di Ventura Falchi del Secchia.

Alle 16.30, nella sala conferenze all’interno del BLA si terrà la tavola rotonda “Family a chi? Il gioco in famiglia in Italia”, che avrà come relatori Patrizia Montanari, responsabile del servizio politiche per Famiglie, Infanzie e Adolescenze dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, gli esperti ludologi di Famiglia Ludica e i game designer di fama internazionale Spartaco Albertarelli e Filippo Landini.

Insieme a questi ultimi sarà inoltre possibile giocare per tutta la giornata con le loro più celebri creazioni.

Nell’arco della giornata saranno presenti stand con gadget, accessori e giochi per soddisfare la curiosità di famiglie e appassionati e saranno attivi gli stand gastronomici della Fiesta Hispano-americana in piazza Ciro Menotti, per gustare tante deliziose specialità da Spagna, Argentina e Messico.

“In attesa del completamente dei lavori al Castello di Spezzano, abbiamo scelto di portare in centro a Fiorano lo SpezzaCon e dedicare alle famiglie fioranesi (e a tutte le mamme in particolare, visto che coinciderà con la loro festa) un’intera giornata all’insegna del gioco sano, intelligente e soprattutto aggregante, perché il divertimento vero è tale solo se viene condiviso.”, spiega l’assessore del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani, tra gli organizzatori del Festival.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto per i veicoli autorizzati, residenti, mezzi di soccorso) e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata, in via Silvio Pellico (da via Mazzini a via Andrea Doria), di piazza Ciro Menotti nel collegamento tra via Silvio Pellico e via Andrea Doria e via della Vittoria e in piazza Martiri Partigiani Fioranesi; la chiusura stradale con divieto di transito in via Andrea Doria da via Gramsci a via Silvio Pellico, dalle 8 alle 18 di domenica 11 maggio 2025.