Screening gratuito del diabete organizzato dal Lions Club Sassuolo

Il Lions Club Sassuolo, per il secondo anno, ha organizzato una iniziativa di screening del diabete sulla popolazione a titolo gratuito ed ovviamente volontari.

Lo screening del diabete di tipo 2 è un modo importante per aiutare le persone a comprendere il loro rischio di contrarre la malattia e allo stesso tempo rendere le nostre comunità più sane. Nel breve termine gli screening aiutano i membri della comunità a conoscere il diabete e a comprendere il loro stato di salute attuale. Se necessario, i soggetti a rischio possono essere indirizzati a visite di controllo. Tutto ciò porta complessivamente a una migliore qualità della vita.

L’attività si svolgerà domani, 9 maggio, a Sassuolo in Piazza Martiri Partigiani, sabato 10 maggio a Prignano S/Secchia in Piazza degli Alpini e domenica 11 maggio a Castellarano in Piazza XX Luglio.

Il Lions Club Sassuolo vi aspetta dalle 9 alle 13.

Con il patrocinio del Comune di Sassuolo, di Prignano s/Secchia e di Castellarano.