Programma Gol, dalla Regione oltre 13,7 milioni di euro per l’aggiornamento e la riqualificazione delle persone

La Regione prosegue con l’attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicato alle “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”. Due delibere della Giunta regionale hanno appena approvato un’offerta di misure formative che rendono disponibili i percorsi di aggiornamento (Upskilling) destinati a lavoratori con competenze già valide, ma che necessitano di aggiornamento per rimanere competitivi nel mercato del lavoro, e percorsi di riqualificazione (Reskilling) rivolti invece a persone che abbiano bisogno di acquisire competenze per entrare in un nuovo settore o migliorare le proprie prospettive occupazionali.

Sono 22 i pacchetti di azioni formative approvati per i percorsi di aggiornamento, finanziati con 6 milioni e 510mila euro, mentre sono 23 quelli di riqualificazione a cui sono state destinate risorse per 7 milioni e 200mila euro.

“Con queste nuove risorse- ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia- rafforziamo il nostro impegno per offrire percorsi formativi mirati e qualificanti, fondamentali per sostenere l’occupabilità delle persone e rispondere concretamente alle esigenze del mercato del lavoro”.

L’offerta formativa appena approvata è destinata alle filiere chiave dell’economia regionale, cioè agricoltura, agroindustria e manutenzione verde, meccanica, automazione e manifatturiero, gestione d’impresa e servizi, commercio, turismo, ristorazione e servizi alla persona, tessile, abbigliamento e calzature, edilizia, costruzioni e impiantistica, servizi sociosanitari.

Possono accedervi le persone che sottoscrivono un Patto di servizio con i Centri per l’impiego.

