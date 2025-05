Nasce a Modena BoscoUrbano: un nuovo spazio creativo tra natura e città

BoscoUrbano nasce come un punto di incontro tra arte, comunità e natura. Un luogo aperto e inclusivo dove esprimersi, condividere e partecipare a esperienze culturali e sociali. Per tutta l’estate, ogni sabato e domenica, lo spazio si animerà con musica live, stand-up comedy, aperitivi creativi, mercatini artigianali, talk, dj set, laboratori d’arte ed esperienziali. Sarà inoltre sempre attivo il bar gestito da ASEOP, Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica il cui ricavato andrà a finanziare i progetti dell’associazione e la nuova Casa di Fausta.

Sabato 10 maggio si inaugura con il concerto degli Zambra Mora gustando tigelle e borlenghi e per concludere il DJ set curato da Blackfiltermusic.

Domenica 11 maggio il programma prosegue con la presentazione di libri d’artista con gli autori, a cura di Cichinobrigante e lo spettacolo di stand-up comedy del collettivo Standupisti Anonimi Bologna con Francesco Abbracciavento, Cristian De carne e Lorenzo Reverberi. Conclude la serata il live con Margherita Parenti e Gianluca Lione.

Sabato 17 maggio si inizia con l’AperiCeramica, laboratorio artistico con Federico Branchetti, seguito dal concerto di Gargane.

Domenica 18 maggio spazio all’Ambient Music Festival, accompagnato da mercatini artigianali e dai live set di Insects Theory, Sound Weavers e gli Opener.

Sabato 24 maggio concerto di musica elettronica di Andrea Di Giorgio.

Domenica 25 maggio l’aperitivo Sip & Paint, in collaborazione con Claudio Dagrezio e Casa dei Colori, e a seguire Open Mic organizzato insieme a Modena International Friends.

Sabato 31 maggio il mese si conclude con RE:MAIN, una giornata dedicata alla sostenibilità, alla musica e all’arte, con il collettivo Revol Wave Orchestra. A seguire la cena appositamente organizzata e curata da Spazio Lodola e il live del progetto Agenda.

BoscoUrbano non è solo uno spazio, ma un progetto in continuo movimento. È un punto di incontro dove arte, natura e comunità si mescolano. Un luogo che cresce grazie alla partecipazione di chi lo vive. Grazie anche al sostegno del Comune, Modena ha un nuovo spazio che unisce cultura e natura in modo innovativo.