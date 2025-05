Maranello capitale della fotografia

Maranello è capitale italiana della fotografia: dal 14 al 18 maggio la città ospita il 77° Congresso Nazionale della FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione nazionale che raggruppa circa 5.500 associati tra fotografi e appassionati e 550 fotoclub affiliati su tutto il territorio italiano.

Organizzato con la collaborazione del Circolo Fotografico Blow Up di Maranello e del Circolo Fotografico Eyes di San Felice sul Panaro, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il congresso propone un ricco programma di eventi gratuiti su cinque giorni, tra cui 17 mostre fotografiche allestite in diversi luoghi pubblici e spazi cittadini, la presentazione di libri e i talk con i fotografi Maurizio Galimberti e Filippo Venturi, quest’ultimo autore dell’anno FIAF 2025.

Dunque un appuntamento rivolto non solo ai soci della Federazione – a Maranello sono attesi oltre quattrocento partecipanti da tutta Italia tra i club affiliati – ma una vera e propria festa della fotografia aperta a tutti, con mostre ed eventi pensati per il pubblico.

Oltre ai momenti istituzionali come l’assemblea annuale della Federazione, il programma prevede infatti presentazioni di autori e di libri, conferenze sulla fotografia e numerose mostre dei migliori fotografi italiani in varie sedi espositive dislocate per la città. Inoltre, in collaborazione con i commercianti che ospiteranno fotografie nelle loro vetrine, sarà creata una mostra diffusa per la città.

Tra le mostre in programma, visibili da mercoledì 14 a domenica 18 maggio, “La casa di Hilde” di Maurizio Galimberti presso lo Spazio Culturale Madonna del Corso, quella di Filippo Venturi alla Biblioteca Mabic, “Vista muro” di Luigi Ottani presso la Piazzetta Mandela (esterno Mabic), “24248 Un Fotografo ad alta velocità” di Callo Albanese presso il salone Le Speciali e “Fotografia astronomica” di Luca Fornaciari in Via Claudia al Direzionale Le Gallerie.

Diversi gli incontri pubblici: mercoledì 14 alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari “Il cosmo svelato: l’arte della fotografia astronomica” con Luca Fornaciari; giovedì 15 alle 21 in Auditorium serata di proiezioni audiovisive; venerdì 16 alle 11 alla Biblioteca Mabic la presentazione del libro di Giacomo Sinibaldi “Pescara. Moto perpetuo”, alle 16 in Auditorium l’incontro con Maurizio Galimberti, seguito alle 17.15 sempre in Auditorium dalla presentazione del libro di Davide Occhilupo “Calìe”, alle 18 al Mabic l’evento audiovisivo a tema “Amori difficili, amori perduti”; sabato 17 alle 16 in Auditorium l’incontro con il fotografo Filippo Venturi, autore dell’anno FIAF 2025.

Il programma completo è disponibile sul sito di FIAF e del Comune di Maranello.