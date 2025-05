Lotta alla zanzara tigre: a San Lazzaro al via gli interventi sulle caditoie pubbliche

Inizieranno la prossima settimana le azioni per contrastare la diffusione della zanzara tigre e comune a San Lazzaro. Gli operatori della ditta Biblion srl, incaricata dal Comune per effettuare i trattamenti periodici con l’obiettivo di contrastare la diffusione degli insetti, daranno il via ai primi interventi applicando nei tombini presenti su suolo pubblico un larvicida (nome commerciale Vectomax) biologico ed eco-sostenibile a base batterica (formulato a base di Bacillus thuringiensis israelensis) di comprovata efficacia che, agendo direttamente sulle larve, impedisce loro di diventare zanzare adulte. Si tratta del metodo più efficace e sostenibile per prevenire la proliferazione delle zanzare visto che proprio nei ristagni d’acqua e nei tombini di solito vengono depositate le uova degli insetti.

L’intervento, che prenderà il via la prossima settimana, verrà ripetuto con cadenza mensile fino alla fine di ottobre 2025 seguendo quindi le indicazioni contenute nel Piano Regionale Arbovirosi 2025, oltre che nell’ordinanza comunale dedicata. Anche tutti i cittadini, i condomini e le aziende private, proprio in conformità dell’ordinanza comunale, sono tenuti all’obbligo di eseguire i trattamenti antilarvali periodici all’interno delle pertinenze private, avendo cura di registrarli in un apposito registro. A questo scopo il Comune di San Lazzaro mette a disposizione gratuitamente un prodotto larvicida (Acquatain Amf), un liquido a base di silicone completamente eco-compatibile. Una volta applicato sulla superficie dell’acqua stagnante, forma una sottile pellicola che impedisce alle larve di respirare, bloccando così lo sviluppo delle zanzare. Per ritirarlo basta recarsi (senza necessità di appuntamento) presso il centralino del Palazzo Comunale in Piazza Bracci 1 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, e martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. In alternativa è possibile acquistare a proprie spese il prodotto larvicida anche in farmacie, consorzi agrari o ditte specializzate, scegliendo però tra le tipologie autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna. In ogni caso il consiglio è quello di scegliere prodotti a base siliconica o batterica, efficaci e a ridotto impatto ambientale.

“L’impegno per contrastare la diffusione della zanzara deve essere comune tra Amministrazione e cittadini perché solo in questo modo è possibile raggiungere dei risultati concreti e che abbiano come obiettivo quello della tutela del benessere dell’intera comunità – spiega la Vicesindaca e Assessora all’Ambiente – Per questo la collaborazione dei cittadini nell’esecuzione dei trattamenti antilarvali negli spazi privati diventa di fondamentale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo. San Lazzaro ha un protocollo all’avanguardia ma è fondamentale che questo impegno sia condiviso anche dai privati”.

Per quanto riguarda i trattamenti adulticidi per contrastare le zanzare (ovvero quelli che prevedono la diffusione di insetticidi chimici nell’ambiente) si ricorda che questa tipologia di intervento è vietata fino al 1 luglio e che, successivamente, potrà essere utilizzata solo in via del tutto eccezionale e solo dopo una specifica comunicazione da inoltrare a Comune, AUSL e cittadinanza interessata.

Tutte le informazioni sulle procedure da seguire sono disponibili a questo link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/servizi/ambiente/zanzara-campagna-di-disinfestazione