“Liberi Libri” in Biblioteca a Sant’Ilario

Domenica 11 maggio (ore 10) arriva una vera e propria festa alla Biblioteca Comunale di Sant’Ilario d’Enza con la prima edizione dell’evento “Liberi Libri”.

Il 10 maggio 1933 si tenne a Berlino il primo grande rogo nazista dei libri, organizzato con sapiente regia per annichilire il mondo con un chiaro messaggio: “questo è un assaggio di ciò che andremo a fare”. “Abbiamo scelto proprio questa data per la nostra Festa dei Libri perché crediamo che raccogliersi attorno a un libro sia la possibilità di farsi un’idea, una cultura e vivere di una vera libertà”, spiega l’assessore alla Cultura Massimo Bellei.

Nel corso della mattinata interverranno diversi ospiti. Il poeta curdo Hisam Allawi racconterà come ancora oggi esistano terre e popoli per i quali il solo possesso di un libro può essere causa di tortura o morte. Davide Spaggiari, presidente dell’associazione Turbolenta, illustrerà l’esperienza delle “casette dei libri” che a breve arriveranno anche a Sant’Ilario e Calerno. Le due imprenditrici Cristina e Laura Martinelli sveleranno il connubio “di qualità” tra lavoro, libro e lettura. Il prof. santilariese Daniele Castellari, ideatore della celebre “Città del Lettore” di Reggio Emilia (che si svolge proprio in questi giorni), aiuterà a capire come e in che modo si possa realizzare un vivo “paese che legge”. Il noto scrittore Fabio Stassi, infine, in collegamento da remoto, parlerà del suo recente libro “Bebelplatz. La notte dei libri bruciati” (edizioni Sellerio) che ha ispirato questa giornata.

Non solo libri, ma anche arte: un’installazione di forte impatto realizzata da Annalisa Sacchetti e dedicata alla distruzione dei libri permetterà ai visitatori, al termine dell’evento, di “salvare” un volume.

L’iniziativa sarà conclusa da uno spuntino in compagnia offerto a tutti i presenti.

“Liberi Libri” è inserita nel programma di eventi de “Il Maggio dei Libri” 2025 promosso a livello nazionale dal Centro per la Lettura e del Libro (CEPELL). Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che coinvolge scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali.

Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE) – tel. 052267158.