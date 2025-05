Ingresso gratuito il 10 maggio alla Rocca di Vignola

Ingresso gratuito alla Rocca di Vignola sabato 10 maggio, in occasione delle Giornate Nazionali dei Castelli, evento che si svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli. In occasione della XXVI edizione, la sezione Emilia-Romagna dell’Istituto aprirà al pubblico anche la Rocca di Meldola, mentre la Rocca di Vignola aderisce idealmente all’iniziativa.

Questa apertura offre a tutti l’opportunità di esplorare uno dei simboli più significativi del patrimonio culturale e architettonico del territorio, contribuendo alla conoscenza e valorizzazione della storia locale. Il 10 maggio non è l’unica possibilità per visitare gratuitamente la Rocca: la Fondazione di Vignola ha programmato infatti altre occasioni. Per le Giornate Europee del Patrimonio, la Rocca è accessibile gratuitamente sabato 27 settembre, mentre sabato 11 ottobre l’occasione coincide con È Cultura 2025, l’appuntamento nazionale promosso da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) con la collaborazione di FEDuF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio). Previsto l’accesso gratuito anche per sabato 20 dicembre 2025.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Rocca di Vignola all’indirizzo email info@roccadivignola.it o al numero telefonico 059 775246.