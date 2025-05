Il Festival Direzione Europa di Cavriago si tinge dei colori della Pace

Il 9 maggio si festeggia la festa dell’Europa, occasione per celebrare la pace e l’unità in Europa. Sono passati 75 anni dalla storica dichiarazione del 1950 dell’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman in cui espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.

“La più grande costruzione istituzionale, politica, sociale, economica degli ultimi 5000 anni realizzata dall’essere umano sul pianeta Terra. È un progetto, un ideale, una speranza, una sfida, un sogno, quello che volete voi, ma soprattutto è un caso unico nella storia dell’umanità” ha ribadito Benigni in un suo recente monologo.

In un contesto caratterizzato da guerre sempre più sanguinose e feroci, la terza edizione del Festival Direzione Europa vuole ricordare quella data e quella scelta, ribadendo ancora di più la necessità di Pace, Solidarietà e Cooperazione.

«Quest’anno più che mai, abbiamo scelto di mettere al centro il tema della pace: un valore fondativo dell’idea stessa di Europa e una sfida attuale e urgente. In un tempo segnato da conflitti, tensioni e nuove fragilità, vogliamo ribadire il nostro impegno come comunità per costruire ponti, rafforzare i legami tra i popoli e riaffermare la cultura del dialogo. Questa terza edizione del festival Direzione Europa è un invito a rafforzare la nostra idea di Europa attraverso il confronto, la cultura e la conoscenza, strumenti indispensabili per immaginare e praticare un’Europa di pace, più giusta e solidale» afferma Martina Zecchetti, assessora alla cultura e alle relazioni internazionali del Comune di Cavriago.

Attraverso eventi culturali e artistici, che coinvolgono sia giovani che adulti, il Comune di Cavriago celebra la diversità europea e promuove il senso di identità e di appartenenza ad uno spazio comune, riconoscendo che si è tutti e tutte parte di una comunità più ampia, fondata sui valori di libertà, uguaglianza, pluralismo e tolleranza.

«Il 9 maggio celebriamo un’Europa che nasce dal coraggio di scegliere la pace al posto della guerra, la cooperazione al posto del conflitto. Con il Festival Direzione Europa vogliamo riaffermare che la Pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità concreta, che interpella ciascuno di noi e ancor più le istituzioni» dichiara Nadia Monti, consigliera del Comune di Cavriago con delega alla Pace. «In un tempo in cui l’Europa e l’Italia sembrano smarrire i valori fondanti di solidarietà, libertà e giustizia, Cavriago sceglie invece di rafforzarli, rendendoli vivi attraverso il coinvolgimento delle persone e delle comunità. Attraverso laboratori, incontri e testimonianze, Cavriago si fa spazio di riflessione e partecipazione, promuovendo un’idea di Europa fondata sui diritti, sulla dignità e sul pluralismo. Crediamo che il ruolo degli enti locali sia cruciale: è dai territori che può nascere una politica di pace autentica, capace di costruire legami, accogliere le differenze e generare speranza».

Il Festival si svolgerà lungo tutto il corso della giornata di sabato 10 maggio. Il mattino sarà dedicato ai bambini e alle bambine con “Once Upon a Friendship: Stories for a Peaceful World” letture animate sul tema della Pace e dell’Amicizia in inglese a cura di Annalisa Sezzi e organizzate dai docenti e dagli studenti del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e da un laboratorio artistico a cura della bibliotecaria e atelierista Marina Gilioli intitolato “Segni e Disegni di Pace”.

Nel pomeriggio invece ci saranno due iniziative che vedranno le testimonianze di esperti di Pace ed inviati di guerra in dialogo tra loro. Alle ore 16 ci sarà “Voci di Pace” una tavola rotonda dove interverranno Elena Monicelli della Scuola di Pace di Monte Sole, Daniele Ballarin del Sermig Servizio Missionario Giovani, Pasquale Pugliese del Movimento Nonviolento, Federica Zambelli dell’Associazione Città Migrante e Simonetta Gola di EMERGENCY. Alle 18.30 inizierà l’incontro “diFronte. Come il racconto dei conflitti può costruire la pace” con Veronica Fernandes e Chiara Burtulo, giornaliste di Rainews24.

Durante tutto il pomeriggio ci saranno i banchetti informativi degli enti coinvolti: Emergency Reggio Emilia, Città Migrante, Sermig, Movimento Nonviolento, Scuola di Pace di Monte. Sarà aperto il Bar Eighth Day e saranno presenti anche due food truck per merenda e aperitivo: Birra Pupazzi e La Granaia Bakery.

Il Comune di Cavriago, così come il Festival, aderisce alla campagna “R1pud1a la guerra” di Emergency che ha l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico il valore del ripudio della guerra, non solo come principio costituzionale, ma anche come impegno morale per il futuro delle nuove generazioni.

Il Festival è stato organizzato nell’ambito del Progetto Giovani in biblioteca e ringraziamo l’Associazione Carmen Zanti per la collaborazione.