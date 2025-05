Festival dello Sviluppo Sostenibile: nove eventi venerdì tra Reggio e Luzzara

Sono nove gli eventi in programma nella quarta giornata del Festival dello Sviluppo sostenibile, organizzato dalla cooperativa sociale L’Ovile con il patrocinio di Unimore e dei Comuni di Reggio Emilia, Correggio, Novellara, Rubiera e Scandiano

Venerdì 9 maggio si comincia alle 9,00 in via Tomba 4, a Luzzara (Spazio Goccia) con un percorso didattico-esperienziale, proposto da EduIren, dedicato ai ragazzi di una scuola secondaria di primo grado, impegnati in un viaggio interattivo alla scoperta del ciclo dell’acqua tra pozzi, tubazioni e reti idriche.

In contemporanea, a Reggio Emilia, una visita guidata alla centrale idrica Reggio Est, a cura di International Kids in collaborazione con EduIren.

Sempre EduIren, nella stessa giornata, alle ore 15,00, ancora a Luzzara, realizzerà un laboratorio artistico (“Acqua manifesta-Composizioni di paesaggio”) per ragazzi dai 10 ai 15 anni che, attraverso attività creative e tappe itineranti, esploreranno il paesaggio naturale, sviluppando consapevolezza sul tema dell’acqua e dell’ambiente.

Dalle 16, in piazza Martiri del 7 luglio, in città, sarà poi attiva una installazione (“Children’s Imagination”) di Save the Children, a cura di International Kids, che nella stessa piazza, alle 17,30, propone anche gli eventi “Più fiori sui balconi” (laboratorio di bombe di semi curato in collaborazione con Iren e Fiori Ribelli) e “Volta la carta”, un’attività educativa svolta in collaborazione con EduIren.

Alle 18,00, al Palazzo dei Musei Civici, International Kids propone anche un incontro di formazione (“Leggere per costruire”) per persone adulte.

Alle 19,30, poi, sarà l’Auser impegnata in una “Cena per tutti”, un momento conviviale aperto a tutti e realizzato in via Compagnoni 13 con il contributo di Caritas, Emporio Dora e altri enti impegnati nella riduzione dello spreco alimentare. Il menù include specialità locali e piatti della tradizione internazionale come falafel e fataya. Un’occasione, in sostanza, per condivisione e solidarietà per riflettere sul diritto al cibo e sulla valorizzazione delle risorse.

Alle 21,00 l’intensa giornata offre un appuntamento al Teatro Cavallerizza con il documentario “Una bambina all’attacco”, dedicato dalle registe Camilla Magid e Anam Abbas ad una giovane ragazza pakistana di 12 anni che pratica il calcio. L’evento è curato da International Kids.