Festa della mamma per l’amicizia e la pace, domenica a Sassuolo in Saletta Auser

Domenica 11 maggio, alle 15 presso la Saletta Auser di via Respighi 79 a Sassuolo, FESTA DELLA MAMMA PER L’AMICIZIA E LA PACE. Un pomeriggio per ritrovarsi, socializzare e condividere esperienze. Musica e parole dedicate alla mamma e alla pace per celebrare insieme i valori che ci uniscono.