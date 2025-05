Domani sera al Mepei si canta con Nek

Il Mapei Stadium si prepara a vivere una giornata memorabile domani, in occasione della penultima giornata del campionato di Serie B. La sfida tra Sassuolo e Catanzaro sarà molto più di una semplice partita: sarà una grande festa per celebrare la promozione in Serie A dei neroverdi.

Al termine dell’incontro, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della Coppa Nexus 2024/25, il trofeo assegnato dalla Lega Serie B alla squadra vincitrice del campionato. Saranno presenti per l’occasione Paolo Bedin, Presidente della Lega Serie B, e Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe, che consegneranno medaglie e trofeo a dirigenza, staff e giocatori del Sassuolo.

Ma la festa comincerà già nel pre-partita, con un ricco programma di intrattenimento organizzato dal Sassuolo Calcio per i propri tifosi. A scaldare l’atmosfera ci penserà il noto deejay Nicola Zucchi, mentre sul campo andrà in scena la coloratissima festa di “Generazione S”, il progetto educativo del club che vedrà protagonisti 300 bambini delle società affiliate. Un’iniziativa che punta a promuovere i sani valori dello sport tra i più giovani.

Il momento clou arriverà alla fine della partita, quando lo stadio esploderà di gioia per la consegna della Coppa Nexus. Prima dell’alzata del trofeo, salirà sul palco il cantautore Nek, che insieme ai tifosi canterà l’inno “Neroverdi”, trasformando lo stadio in un grande coro celebrativo.

Claudio Corrado