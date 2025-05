“Dentro le Note” rapper modenesi ospiti della rassegna. Sabato al Ridotto del Teatro Comunale

Si terrà sabato 10 maggio alle 17.30 al Ridotto del Teatro Comunale di Modena (accesso da Via Goldoni 1, ingresso libero fino a esaurimento posti), il prossimo incontro di Dentro le Note, ciclo di incontri musicali presentato nel contesto de l’Altro Suono festival.

L’appuntamento, dal titolo Storytelling musicale: quando il racconto diventa canzone, sarà dedicato alla musica rap e vedrà la presenza di giovani musicisti che vivono nella nostra città e che, in forme diverse, scrivono e compongono musica trasmettendo aspetti del vissuto proprio e di quello collettivo: Kheyre Yusuf Abukar Issak aka Il Barone Lamberto (voce a pianoforte), Stefano Rubbiani (bouzouki), Aymen Ghanmi aka Tsunami (voce, tastiere), Jason Capizzi Jcee (voce), Alice Matullo (voce), con il danzatore Jordan Capizzi e per la regia di Carlo Stanzani. I protagonisti offriranno un racconto in grado di evocare emozioni, offrendo riflessioni sulla vita e sulla società. Un magico intreccio di note e parole che ha radici antiche e pur sempre rinnovato. In molte culture tradizionali, le storie venivano tramandate oralmente attraverso canti e ballate che preservavano la memoria collettiva di un popolo. Nel tempo questa forma si è evoluta pur rimanendo fedele alla sua essenza. In occasione di questo evento verrà allestita anche la mostra del giovane pittore Ilias Laamane: un’installazione di opere pittoriche dedicate a figure femminili del mondo arabo.

Dentro le Note è nato dalla collaborazione tra Università di Modena e Reggio Emilia e Teatro Comunale con lo scopo di coinvolgere un pubblico spinto dal desiderio di esplorare il mondo della musica attraverso il racconto dei suoi protagonisti. Queste occasioni considerano da sempre la musica anche come strumento di scambio e di apertura verso culture e discipline diverse e sono incentrate sull’esperienza concreta e sulla vita dell’artista che racconta di sé e della sua comunità. A partire dal 2022, il percorso si è arricchito della partecipazione attiva dell’Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione e dell’Agenzia casa e del Centro Servizi per l’inclusione e il Contrasto alle Marginalità. Il progetto interculturale mette in dialogo esperienze artistiche locali con la vita e le forme espressive delle comunità straniere residenti nella nostra città.