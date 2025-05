Centro storico Reggio Emilia: al via un questionario per raccogliere le opinioni di residenti, commercianti e lavoratori

Continua il percorso di partecipazione “Noi – Centro storico – Il piano di rilancio” avviato nelle scorse settimane dal Comune di Reggio per costruire, insieme a cittadini, imprese, associazioni di categoria e istituzioni, le strategie di valorizzazione del cuore della città e i programmi da attuare in maniera congiunta.

In parallelo con l’attività che in queste settimane stanno facendo i gruppi di lavoro tematici dopo l’avvio ad aprile, viene ora proposto un questionario on line per ampliare la partecipazione e il coinvolgimento di soggetti che vogliano contribuire al rilancio del centro. Il questionario pone domande sui diversi aspetti che riguardano il centro storico: qualità della residenza e dell’abitare in centro storico, dotazione di servizi, qualità dell’offerta culturale e di animazione, commercio e servizi, accessibilità e dotazione di parcheggi, verde, sicurezza, rifiuti e decoro. La compilazione richiede pochi minuti e le domande sono in parte differenziate a seconda che sia compilato da residenti, esercenti, lavoratori o avventori, in modo da intercettare meglio i punti di vista e le esigenze delle diverse categorie.

Per la compilazione del questionario, rigorosamente anonimo, non è prevista nessuna registrazione. È possibile compilare il questionario al link bit.ly/centrostoricoRE. Gli esiti completi delle attività e l’analisi dei dati raccolti con il questionario saranno resi pubblici e presentati sulla pagina https://www.comune.reggioemilia.it/centrostorico dedicata al percorso “Noi Centro Storico – il piano di rilancio”.

Il questionario sarà attivo fino a fine giugno.