A SpezzaCon i bambini presentano “Natural…Mente – gioco per menti naturali”

Domenica 11 maggio, durante il festival Ludico SpezzaCon di Fiorano Modenese, i bambini della classe quarta della Scuola Primaria Guidotti e due sezioni della Scuola dell’Infanzia Il Castello presenteranno il gioco da loro creato: “Natural…Mente – gioco per menti naturali”. Si tratta di un memory che unisce logica, tutela ambientale e sentimenti, con immagini realizzate dai bambini dell’infanzia ed elaborazione digitale e regole definite dai bambini della primaria.

Nel giardino del BLA sarà esposta un’installazione artistica che racconta la loro idea di natura. Il progetto è stato ideato dall’esperta d’arte infantile Tina de Falco con le insegnanti Monica Callegari e Maria Anna Cantacesso. L’installazione e il gioco sono la conclusione del progetto territoriale “Natural…Mente” che nasce dal desiderio di mettere in relazione i bambini di Istituti Comprensivi diversi in un percorso di incontro sul territorio e di continuità scolastica.

“Il territorio, durante l’infanzia, è fondamentale: è il luogo in cui affondano le radici di ognuno di noi, il teatro delle prime scoperte e delle esperienze più significative. I luoghi dell’infanzia, gli amici e gli spazi che ci hanno visto crescere restano impressi dentro di noi per sempre. La nostra personalità si forma proprio attraverso le esperienze vissute nel territorio, in connessione con gli amici e con l’ambiente che ci circonda. Questi momenti e legami diventano parte integrante di ciò che siamo e di come percepiamo il mondo”.

La scuola è il primo ambiente che educa a riconoscere se stessi e gli altri nel contesto che ci circonda. La nostra crescita si arricchisce anche attraverso il rapporto con la natura che ci circonda, l’esperienza di imparare a guardala e la consapevolezza dell’importanza di tutelarla per il futuro.

“Natural…Mente unisce la scoperta del sé e la scoperta dell’importanza della natura in un unico percorso dove il bambino ritrova quello che veramente è guardando e scoprendo l’ambiente naturale. E un cammino di crescita, che radica nei bambini l’importanza della tutela ambientale e il valore delle relazioni che si sviluppano sul territorio.

Grazie all’Assessore Luca Busani che ha dato la possibilità ai bambini di presentare questo nuovo Memory durante il festival, all’Assessore Monica Lusetti per la sua presenza e per accogliere sempre con entusiasmo nuovi percorsi, all’Associazione Artistico-Culturale INarte che ha permesso la realizzazione del gioco.

Un grazie speciale alle dirigenti dott.ssa Ilaria Leonardi e la dott.ssa Monica Lucia Molinari.