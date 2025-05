Venerdì al Mapei il Sassuolo alza la coppa

L’attesa è finita: venerdì 9 maggio alle 20.30, il Mapei Stadium si vestirà a festa per celebrare il ritorno del Sassuolo in Serie A. In occasione della 38ª giornata del campionato di Serie B, i neroverdi affronteranno il Catanzaro in casa, ma soprattutto alzeranno al cielo la coppa per la vittoria del torneo cadetto, davanti al proprio pubblico.

Un traguardo meritato, ma che, ironia del destino, è stato conquistato lontano dal campo. La matematica promozione era arrivata lo scorso 13 aprile grazie al pareggio dello Spezia a Mantova, il giorno dopo il derby vinto contro il Modena. Domenica scorsa, invece, è stata la sconfitta del Pisa a Bari a garantire il primo posto in classifica, rendendo incolmabile il distacco tra i toscani e la squadra di mister Fabio Grosso, che in serata ha comunque pareggiato a Cremona, blindando definitivamente il titolo.

Ora però è tempo di vivere l’emozione dal vivo. Dopo aver tagliato entrambi i traguardi “dal divano”, la squadra è pronta a godersi l’abbraccio dei tifosi sassolesi in una serata che si preannuncia storica. Il Mapei Stadium sarà il palcoscenico perfetto per celebrare una stagione esaltante, con ancora un paio di obiettivi da inseguire.

Uno riguarda le statistiche: con 82 punti e due partite ancora da giocare (incluso il recupero del 13 maggio contro il Frosinone), il Sassuolo può puntare a superare il record del Benevento 2019/20, che chiuse con 86 punti, massimo storico nella Serie B a 20 squadre con 3 punti a vittoria.

L’altro obiettivo ha un volto e un nome ben preciso: Armand Laurienté. L’esterno offensivo neroverde è attualmente capocannoniere del torneo con 18 reti, due in più di Pietro Iemmello del Catanzaro, suo diretto avversario venerdì sera. Laurienté ha messo a segno 5 gol nelle ultime 6 partite e ad aprile è stato premiato come Calciatore del mese AIC.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una serata da incorniciare: calcio, emozioni, festa e il calore di un pubblico che non vede l’ora di applaudire i protagonisti di questa magnifica cavalcata. Venerdì il Mapei Stadium si trasformerà in un’arena di gioia, e Sassuolo è pronta a riscrivere un’altra pagina indimenticabile della sua storia calcistica.

Claudio Corrado