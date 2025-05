Uniser Teacher Week 2025: educare all’Inclusione attraverso la Mobilità Internazionale

Si apre oggi la terza edizione della Uniser Teacher Week, tre giornate in cui oltre 100 docenti europei si incontrano a Bologna per approfondire il tema dell’inclusività nell’internazionalizzazione scolastica. Fino al 9 maggio, i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza formativa immersiva fatta di laboratori pratici, attività interattive, visite studio, oltre ad incontri con esperti e voci autorevoli del mondo dell’istruzione.

L’evento è ideato da Uniser, cooperativa sociale che dal 1998 accompagna scuole ed enti di formazione nei loro percorsi di internazionalizzazione, progettando e gestendo esperienze di mobilità educativa all’estero nell’ambito del programma Erasmus+. Nata a Forlì e attiva stabilmente a Bologna, nel 2024 ha coordinato la mobilità internazionale di oltre 2500 studenti e 300 insegnanti, attraverso una rete di più di 40 destinazioni in oltre 20 Paesi europei.

La collaborazione con Fondazione Golinelli, ecosistema che unisce educazione, ricerca, innovazione e cultura, permette di valorizzare l’apprendimento attraverso la sinergia tra teoria e pratica. Questo approccio risulta particolarmente efficace rispetto al tema della Uniser Teacher Week 2025, dedicata all’internazionalizzazione inclusiva e alla creazione di ambienti di apprendimento accessibili, equi e partecipativi.

Il tema di quest’anno, Empowering Schools for Inclusive Internationalisation, riflette una delle priorità strategiche del programma Erasmus+: promuovere un’educazione globale equa e inclusiva. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e visione strategica per integrare l’inclusione nei percorsi di internazionalizzazione scolastica.

Durante la settimana si affronteranno temi chiave come la progettazione di percorsi didattici inclusivi, le barriere che limitano la partecipazione alle attività internazionali, la didattica attenta alla diversità culturale e l’uso delle tecnologie per favorire l’inclusione. Il programma prevede interventi di esperti, momenti di confronto guidato e attività collaborative. Tra le sessioni più attese, i laboratori dedicati all’adattamento dei programmi Erasmus per studenti con disabilità, svantaggi economici o ostacoli linguistici.

Come ogni anno, l’evento si svolge negli spazi dell’Opificio Golinelli grazie alla collaborazione con Fondazione Golinelli, punto di riferimento per l’innovazione educativa. Il programma si arricchisce con visite studio a luoghi simbolo del territorio emiliano: dalla produzione del Parmigiano Reggiano presso il Caseificio Bazzanese, alla storica sede della Ducati, fino a realtà educative e sociali come Spazio Battirame e l’IPSAR Veronelli. Un itinerario formativo che valorizza il contributo delle realtà locali nella costruzione di percorsi educativi aperti all’Europa.

Andrea Lombardi, CEO di Uniser:

“Oggi, più che mai, è fondamentale rendere la mobilità internazionale un diritto accessibile a tutti. Con oltre cento insegnanti da tutta Europa, siamo pronti a mettere in pratica un cambiamento concreto. La nostra sfida è accompagnare le scuole verso percorsi educativi inclusivi, accessibili e sostenibili, capaci di costruire ponti tra i sistemi educativi e le realtà locali.”

Antonio Danieli, Vicepresidente e direttore generale di Fondazione Golinelli:

“Siamo lieti di ospitare anche quest’anno la Uniser Teacher Week all’Opificio Golinelli, un’iniziativa che porta a Bologna insegnanti da tutta Europa e che promuove il confronto su temi cruciali per il futuro dell’educazione. La partecipazione della Fondazione si inserisce nel nostro impegno quotidiano per sostenere percorsi formativi aperti, inclusivi e capaci di connettere scuola, innovazione e cittadinanza.”