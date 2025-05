Stati Generali dell’Innovazione 2025: gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale costituisce una leva fondamentale per supportare la competitività e la crescita di tutte le aziende, tuttavia il tasso di penetrazione di questa nuova tecnologia è più alto per le grandi imprese (32,5%), mentre è ancora marginale nel caso delle PMI (7,7%).

Per approfondire il ruolo che l’IA giocherà nello sviluppo del sistema paese Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’Unione Parmense degli Industriali hanno organizzato lunedì 12 maggio gli Stati Generali dell’Innovazione 2025: tra i temi principali che toccheranno esperti, rappresentanti del mondo industriale e decisori politici ci saranno il rapporto tra uomo e macchina alla luce dell’AI Act europeo e della deregulation statunitense, l’impatto sui settori produttivi e sul mondo del lavoro e la necessità della formazione.

L’incontro, che potrà essere seguito in presenza presso Paganini Congressi, si aprirà con gli interventi di Gabriele Buia, Presidente Unione Parmense degli Industriali, Franco Mosconi, Presidente Fiere di Parma, Stefano Landi, Presidente Camera di Commercio dell’Emilia, Paolo Martelli, Rettore Università degli Studi di Parma, Michele Guerra, Sindaco Parma, e Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna.

Con Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, si parlerà del sostegno pubblico alla ricerca, mentre con Antonio Emilio Calegari, Direttore Ai4Industry, verrà analizzata la spinta propulsiva che l’Intelligenza Artificiale può dare alla crescita della competitività del nostro sistema economico.

I riflettori verranno quindi puntati sulle professioni del futuro e sullo sviluppo delle nuove competenze conseguenti allo sviluppo dell’IA: a discuterne saranno Silvana Castano, Prorettrice alla Transizione Digitale e Intelligenza Artificiale, Università Statale di Milano, Francesca Coin, Sociologa e Scrittrice, Marialaura Cosimi, Vice Presidente Rete ITS Italy, e Giuseppe Mayer, CEO Talent Garden Italia.

L’introduzione dell’IA nel mondo industriale comporterà un cambiamento dei processi produttivi, organizzativi e comunicativi, argomento che verrà affrontato nel corso di una tavola rotonda a cui interverranno Fabio Momola, Executive Vice President Engineering, Salvatore Molè, Direttore Centrale Innovazione Gruppo Hera, Quang Ngo Dinh, CEO Olivetti.

I lavori della mattina si chiuderanno con tre focus tematici per analizzare gli impatti dell’IA su altrettanti settori chiave per la nostra economia: quello farmaceutico, di cui si discuterà con Marcello Cattani, Presidente Farmindustria, l’agrifood, oggetto dell’intervento di Chiara Corbo, Direttrice Osservatorio Smart AgriFood, Politecnico di Milano – Università degli Studi di Brescia, e il comparto metalmeccanico, di cui si parlerà con Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara Automobili.

Gli Stati Generali dell’Innovazione riprenderanno al pomeriggio alle ore 14:30 con l’intervento di Daron Acemoğlu, Institute Professor Department of Economics, MIT, Premio Nobel per l’Economia 2024, che offrirà una prospettiva su come l’IA può essere messa al servizio del progresso socioeconomico.

Altro tema “caldo” che verrà affrontato è quello della governance dell’IA, tra il modello di regolamentazione europeo e l’approccio verso la deregulation degli USA: se ne discuterà con Brando Benifei, Eurodeputato e Relatore AI Act, Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy, Google Italy, Ruben Razzante, Professore di Diritto dell’Informazione, di Diritto Europeo dell’Informazione e di Regole della Comunicazione d’Impresa, Università Cattolica di Milano, e Valeria Sandei, CEO Almawave.

Con Jacopo Mascitelli, Digital Analyst Kearney, Co-Founder Retrospect AI e Home SeTv, e Francesco Muratore, VP of Sales Aindo, verrà fatto un affondo sulle start up Made in Italy, mentre dell’uso dell’IA per dare cognizione e ragionamento ai robot si parlerà con Luca Carlone, Associate Professor, Department of Aeronautics and Astronautics, MIT.

Il convegno proseguirà con una tavola rotonda dedicata al valore degli algoritmi per un’intelligenza artificiale ad alte performance, a cui parteciperanno Cosimo Accoto, Filosofo tech, Research Affiliate (MIT Boston), Adjunct Professor (UNIMORE), Author (Il Pianeta Latente), e Giuseppe Mingione, Professore Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, Università di Parma; European Research Council Award 2007, Premio Caccioppoli 2010, Premio Amerio 2016.

La conclusione del convegno vedrà l’intervento e di Emanuele Orsini, Presidente Confindustria, nel corso di un colloquio con il Direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini. A chiudere i lavori sarà Federico Silvestri, Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE.

Gli Stati Generali dell’Innovazione potranno essere seguiti, gratuitamente, in presenza o in diretta streaming previa registrazione su: 24oreventi.ilsole24ore.com/stati-generali-dell-innovazione-2025/