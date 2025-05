Cielo generalmente nuvoloso, in particolare nella parte centrale della giornata. Rovesci sparsi, più probabili sui rilievi appenninici, in esaurimento in serata.

Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione nei valori minimi; minime comprese tra 10 e 12 gradi; massime attorno ai 19/20 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mare da poco mosso a mosso.

(Arpae)