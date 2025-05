Porte Libere: il trasloco sereno e professionale a Sassuolo

Affrontare un trasloco, sia per motivi personali che lavorativi, rappresenta spesso un momento di grande impegno organizzativo. A Sassuolo, però, c’è un’azienda che ha trasformato questa necessità in un servizio completo, sicuro e privo di stress: si tratta di Porte Libere, realtà consolidata nel settore dei traslochi e punto di riferimento per l’intera provincia di Modena.

L’impresa offre un’ampia gamma di servizi pensati per rispondere a ogni esigenza: dai traslochi domestici di appartamenti e ville, fino agli spostamenti di uffici e attività commerciali, sgombero di cantine, solai, garage, e negozi: un’assistenza completa che va dall’imballaggio al montaggio. L’intervento di un team esperto e l’impiego di mezzi moderni assicurano rapidità, affidabilità e precisione in ogni fase del lavoro.

Porte Libere si distingue per la capacità di personalizzare ogni trasloco: grazie a un sopralluogo gratuito, vengono valutati con cura tutti gli aspetti logistici, così da proporre soluzioni su misura. La cura del dettaglio si traduce in servizi mirati, come l’imballaggio professionale di oggetti fragili con materiali specifici, o lo smontaggio e rimontaggio di mobili, comprese cucine su misura e arredi complessi.

La copertura è garantita su tutto il territorio nazionale, con mezzi attrezzati per il trasporto sicuro anche su lunghe distanze. Non manca la possibilità di affidare all’azienda lo sgombero completo di appartamenti, garage e cantine, con smaltimento ecosostenibile dei materiali presso le isole ecologiche.

Per chi necessita di uno spazio temporaneo, Porte Libere offre anche un servizio di deposito e custodia mobili in magazzini sicuri e sorvegliati, con soluzioni flessibili, ideali sia per brevi che per lunghi periodi.

Un ulteriore servizio molto apprezzato è il noleggio di piattaforme aeree con operatore, pensato per agevolare il trasporto di oggetti ingombranti ai piani alti in totale sicurezza, evitando l’uso di scale o ascensori e risparmiando tempo prezioso.

L’azienda, guidata da Nicola Cascino, si distingue per la sua trasparenza e attenzione al cliente. Ogni preventivo è gratuito, chiaro e senza costi nascosti. L’affidabilità, la puntualità e il rispetto delle normative sono da sempre i capisaldi di un’attività che continua a crescere, mantenendo saldi i valori della professionalità e della cura del cliente.

Con sede a Sassuolo, in via Braida 72, Porte Libere si conferma come un alleato sicuro per affrontare con serenità qualsiasi trasloco, locale o nazionale. Contatti e informazioni sono disponibili al numero 0536 306514 e al 347 5555214 o sul sito ufficiale www.portelibere.it.