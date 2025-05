Nonsologospel Choir in concerto a Maranello

Venerdì 9 maggio alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma il concerto “Earth Songs. Il canto dell’uomo e della natura”, con il coro Nonsologospel Choir diretto dalla maestra Sandra Gigli. In programma arrangiamenti corali di canzoni degli anni 70, 80 e 90 con l’ensemble musicale con Sandro Ferrari (pianoforte), Samuele Grandi (contrabbasso), Paolo Barigazzi (tromba) e Sauro Gualtieri (Batteria). Il ricavato della serata sarà devoluto a realizzare un progetto per l’allestimento di un’auto medica.