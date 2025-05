“Marconi Days 2025” a Sasso Marconi tornano le giornate dedicate a Guglielmo Marconi

Si rinnova a Sasso Marconi l’appuntamento con i Marconi Days, la rassegna dedicata alla comunicazione con cui dal 2004 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con partner istituzionali e sponsor privati, celebra la memoria di Guglielmo Marconi. La rassegna torna dall’8 maggio con una nuova edizione per offrire a cittadini e addetti ai lavori spunti critici utili a comprendere meglio i meccanismi che regolano il sistema mediatico e ad evidenziare il ruolo strategico della comunicazione per la crescita e lo sviluppo democratico dei territori.

Quest’anno i Marconi Days si interrogano sul valore sociale della comunicazione, con l’obiettivo di coglierne le numerose e spesso contraddittorie implicazioni nelle grandi sfide del nostro tempo: dal contrasto alla violenza di genere, all’uso responsabile dei social network fino alla manipolazione dell’opinione pubblica. Temi complessi, che impattano in modo strutturale sulle nostre esistenze e che approfondiremo attraverso un programma eventi che comprende mostre, proiezioni e incontri con la partecipazione di ospiti locali e nazionali.

Particolare attenzione è rivolta a un tema di stretta attualità come l’uso distorto dei social network, che coinvolge soprattutto le giovani generazioni e a cui è dedicato “Selfie”, cortometraggio diretto da Giulio Manicardi e interpretato da Asia Galeotti. La visione del cortometraggio, in programma martedì 13 maggio alle 21 nel Salone delle Decorazioni del Borgo di Colle Ameno, ci permetterà di riflettere, insieme al produttore Alessandro Leo e a Serena Mazzini, esperta di strategie per i social e autrice del libro Il lato oscuro dei social network, sulle tante implicazioni legate all’uso delle piattaforme digitali.

Un tema estremamente attuale è anche il ruolo della comunicazione nel contrasto alla violenza di genere, in particolare rispetto alle attività di prevenzione e alla capacità di scardinare stereotipi e prassi educative che perpetuano una cultura patriarcale e misogina. Ne parleremo domenica 18 maggio in un dibattito con la partecipazione di Gino Cecchettin, presidente della Fondazione “Giulia Cecchettin”. Dialogando con Agnese Pini, direttrice QN – Il Resto del Carlino, Cecchettin racconterà l’impegno della Fondazione – costituita dopo il femminicidio della figlia Giulia – per promuovere una riflessione condivisa sulla violenza di genere e sulle azioni avviate per contrastare questo preoccupante fenomeno.

Appuntamento alle 18 nel Salone delle Decorazioni di Colle Ameno. Introduce la Consigliera regionale Simona Lembi, piccolo aperitivo finale preceduto dalla consegna del Premio “Città di Sasso Marconi” a Gino Cecchettin. Bookshop a cura della libreria indipendente “Il giardino segreto”, con possibilità di acquistare il libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin.

A questi appuntamenti è abbinato un ricco programma di spettacoli e concerti ispirati alla figura di Guglielmo Marconi e realizzati in collaborazione con le associazioni locali.

Allo scienziato inventore del wireless si richiama l’evento che giovedì 8 maggio apre la rassegna: la presentazione del libro “La Terra canta in Do” Un romanzo di Maurizio Agostini che ripercorre la biografia di Marconi soffermandosi sul Raggio della Morte, “l’arma segreta” di Marconi che avrebbe dovuto rendere invincibile l’Italia in caso di guerra. Appuntamento alle h 18 a Villa Achillini. L’evento, a cura de “Il giardino segreto”, sarà seguito da un aperitivo nel suggestivo contesto della villa cinquecentesca situata nel centro di Sasso Marconi, in via Helston.

Dopo la presentazione ci si sposta al Teatro comunale dove alle 21.15 va in scena “La Carla”, spettacolo teatrale e musicale ispirato alla vita di Carla Cenacchi, cittadina sassese e radioamatrice. Un viaggio in musica e parole attraverso la straordinaria esperienza di vita di Carla, raccontata nel libro autobiografico “Dall’Appennino alle Ande e ritorno”. Un atto unico con la partecipazione di Luca Signorelli, Andrea Vaccari e del gruppo vocale “Far Bottega” diretto da Marco Bacchelli.

Lo spettacolo è a cura dell’associazione “Le Nuvole”, al termine consegna del Premio “Città di Sasso Marconi” a Carla Cenacchi.

E’ invece dedicato all’infanzia e all’adolescenza di Marconi lo spettacolo teatrale “Guglielmo Marconi, il sogno di un bambino”. Una commedia basata su una sceneggiatura originale di Milena Morselli di MOMI Show e interpretata dagli studenti “Dino Betti” di Borgonuovo, che portano in scena un Marconi intimo e divertente. La commedia va in scena lunedì 12 maggio alle 20.30 al Teatro comunale di Sasso Marconi, alla presenza della Principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo. Al termine, consegna del Premio Città di Sasso Marconi all’associazione MOMI Show e al cast dello spettacolo.

Sono ispirati alla figura di Guglielmo Marconi anche altri momenti di spettacolo che animeranno i Marconi Days, come il concerto dell’Orchestra Onda Marconi (gruppo formato da una trentina di giovani musicisti del territorio, che interpreteranno anche un brano dedicato allo scienziato), in programma domenica 11 maggio alle h 18 al borgo di Colle Ameno (il concerto sarà seguito dalla consegna del Premio “Città di Sasso Marconi” al fotografo sassese Sergio Marchioni) e il concerto- spettacolo “Onde di pace”: una riflessione sulla pace e sui valori fondamentali dell’umanità, tra musiche dal mondo, brani dal repertorio sacro, poesie, immagini e testimonianze. Sul palco l’Orchestra “L’Oro del Reno”, diretta da Michela Tintoni, e il coro “Farthan” diretto da Elide Melchioni. Voce narrante e fotografie di Annalisa Vandelli. Appuntamento venerdì 16 maggio alle 20.30 al Teatro comunale di Sasso Marconi. Ingresso ad offerta libera, contributo minimo suggerito di 10 €.

Nei giorni dei Marconi Days, gli spazi del settecentesco borgo di Colle Ameno ospitano inoltre due mostre che, seppur da prospettive diverse, chiamano in causa la comunicazione.

Una, “Closer”, è una mostra d’arte contemporanea che esplora le connessioni tra tecnologia, arte e comunicazione attraverso installazioni, sculture e creazioni interattive ispirate all’eredità scientifica di Marconi. La mostra, a cura di “Adiacenze”, Spazio Relativo e Studio Yoshida, è allestita nelle sale di Villa Davia ed è visitabile fino al 24 maggio (sabato h 14-18, domenica h 11-18).



L’altra, “I grant you refuge”, è mostra fotografica che intende portare l’attenzione sulla drammatica condizione della popolazione che vive nella Striscia di Gaza, dove il conflitto in atto da mesi ha procurato migliaia di vittime civili. Una situazione spesso ignorata dai media, che la mostra, dal titolo ispirato all’omonima poesia della scrittrice palestinese Hiba Abu Nada (uccisa il 20 ottobre 2023 durante un bombardamento), documenta attraverso gli scatti di sei fotografi palestinesi: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi.

Il percorso espositivo, curato dal fotografo e filmmaker Paolo Patruno, è allestito nel Salone delle Decorazioni di Colle Ameno e sarà inaugurato venerdì 9 maggio alle h 18 dal sindaco Roberto Parmeggiani. La mostra sarà visitabile fino al 23 maggio, durante gli eventi dei Marconi Days e negli orari di apertura degli uffici comunali dislocati a Colle Ameno.

Infine sabato 17 maggio, alle ore 21, il Salone delle Decorazioni di Colle Ameno ospiterà il concerto del Coro “AcCanto al Sasso” e del Coro “Tre Pini” di Padova, per la XVII edizione della rassegna “Maggio Corale”.

Salvo dove diversamente specificato, tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero.

I Marconi Days sono organizzati dal Comune di Sasso Marconi con il supporto di diversi partner pubblici e privati, tra cui Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Marconi e il sostegno economico di BASF.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili sul sito internet www.marconidays.it