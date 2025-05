L’Ordine dei Commercialisti di Modena dà il benvenuto a 31 nuovi colleghi

Il Teatro Comunale Pavarotti-Freni ha ospitato l’assemblea annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, nel corso della quale è stato approvato il rendiconto consuntivo dell’esercizio 2024 ed è stato fatto il punto sullo stato della professione. La professione di Commercialista costituisce un punto di riferimento imprescindibile per il mondo economico ed imprenditoriale: nella nostra provincia sono 1.305 i professionisti iscritti all’Albo (di cui oltre il 40% donne) che, operando in un contesto economico, giuridico e fiscale sempre più complesso, svolgono una funzione fondamentale di consulenza e supporto per gli imprenditori.

Quella del Commercialista è una professione in costante evoluzione, che si pone come snodo strategico tra il mondo economico-finanziario e quello dell’impresa: per poter garantire prestazioni adeguate alle esigenze dei clienti è quindi necessario investire molto tempo nell’attività di formazione ed aggiornamento. A tal proposito, nel corso dell’assemblea è stato ricordato l’elevato livello qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa realizzata dall’Ordine modenese, sia autonomamente sia in collaborazione con la S.A.F.-Scuola di Alta Formazione Emilia-Romagna (ente di formazione costituito assieme agli altri Ordini Territoriali della nostra regione), che permette di offrire agli Iscritti l’accesso ad iniziative di elevato standard di professionalità e specializzazione nelle più ampie materie che coinvolgono la professione di Commercialista. Nel corso del 2024, inoltre, l’Ordine ha realizzato diverse iniziative orientate alla sensibilizzazione verso le Istituzioni del territorio – in primis gli istituti superiori “di indirizzo” e l’Università di Modena e Reggio Emilia – con le quali sono state avviate attività divulgative e promozionali finalizzate a dare maggior impulso e visibilità ai percorsi formativi specificamente professionalizzanti.

31 NUOVI PROFESSIONISTI A SERVIZIO DELL’ECONOMIA MODENESE

Oltre a rappresentare il principale momento di incontro e confronto per i professionisti modenesi che operano in ambito economico-contabile, l’assemblea dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha fornito l’occasione anche per dare il benvenuto a 31 nuovi colleghi che hanno recentemente superato positivamente l’Esame di Stato e si avviano ad intraprendere l’attività professionale, momento suggellato dalla consegna ai nuovi iscritti – da parte del Presidente Alessandro Cavani e del Consigliere Maurizio Bisi – del timbro professionale, emblema ufficiale della professione di Commercialista.

Questo l’elenco dei nuovi dottori Commercialisti, facendo parte ufficialmente dell’Ordine modenese: Alessia Adduci, Davide Baglio, Federica Bortolotti, Michele Capezzera, Luca Casali, Carmela Alba Castiello, Marzia Cignacchi, Roberta Gallerani, Fabio Guarini, Mattia Lombardi, Andrea Lusvardi, Cristian Mammi, Barbara Martinelli, Alessandra Mastropieri, Pasquale Mennuti, Marco Menozzi, Tommaso Mineo, Matteo Morelli, Marianna Morello, Matteo Nadalini, Angela Otranto, Andrea Palladini, Sara Pedroni, Edordo Pinchi, Matteo Piumi, Luca Rivi, Federica Rubizzani, Matteo Soli, Ilaria Talerico, Martina Tagliazucchi, Simone Zanoli.