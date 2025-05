Il lavoro della struttura di Audiologia e Otochirurgia di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti apprezzato a Boston

Il dottor Giovanni Bianchin ha partecipato in qualità di Responsabile della struttura semplice dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti alla dodicesima Conferenza della American Cochlear Implant Alliance svoltasi dal 30 Aprile al 3 Maggio 2025 a Boston, Stati Uniti. Il professionista ha presentato un lavoro che ha destato molto interesse tra i professionisti presenti a livello internazionale.

La Conferenza della American Cochlear Implant Alliance è uno dei più importanti incontri internazionali sul tema degli impianti cocleari e delle protesi impiantabili per la correzione della sordità nei bambini e negli adulti. Nei quattro giorni di Congresso sono state presentate comunicazioni e poster inerenti i diversi aspetti della chirurgia degli impianti e delle protesi impiantabili, le nuove prospettive di dispositivi totalmente impiantabili, gli sviluppi della correzione delle sordità monolaterali e i progressi sulla riabilitazione dei bambini sottoposti a impianto cocleare. La selezione per la partecipazione ai lavori Congressuali è particolarmente rigorosa e solo lavori di significativo interesse vengono accettati.

Il dottor Bianchin per la struttura semplice dipartimentale di Audiologia ed Otochirurgia di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti ha presentato un poster dal titolo “Middle ear active implant, an alternative coupling of vibrant soundbridge – case report” che ha descritto due casi di una innovativa modalità di applicazione di protesi vibrante alla catena ossiculare. La tecnica consente di aumentare il risultato funzionale della chirurgia tradizionale di correzione delle ipoacusie trasmissive o miste.

Grande soddisfazione per tutta l’equipe per il poster e il successivo coinvolgente confronto suscitato dalla presentazione. Il lavoro, infatti, è stato apprezzato da numerosi partecipanti al Congresso stimolando confronti costruttivi. Al dottor Bianchin e all’intera equipe i complimenti della Direzione Aziendale.