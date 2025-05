Il cane Fait blocca uno spacciatore sul percorso Sole in zona piscine a Vignola

Nel pomeriggio di qualche giorno fa, a Vignola, nella zona della piscina sul percorso Sole, una pattuglia della polizia locale Terre di Castelli ha notato una persona che alla vista degli agenti si è liberata di un barattolo di plastica che teneva tra le mani, nascondendolo nella fitta sterpaglia. Dopo aver fermato la persona, l’unità cinofila presente sul posto iniziava le ricerche. Fait, il cane antidroga della polizia locale Terre di Castelli, riusciva ad individuare immediatamente il barattolo. Al suo interno sono state recuperate 36 sigarette realizzate in modo artigianale contenenti sostanza stupefacente tipo hashish. La persona fermata, nota alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso anche della somma di denaro di 380 euro in contanti.

Sostanza stupefacente e denaro sono stati sequestrati mentre la persona, accompagnata presso il comando della Polizia locale per essere identificata in quanto priva dei documenti, è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio oltre che per inosservanza delle norme per la permanenza degli stranieri sul territorio.