Cisl piange Giuseppe Giuliano, sindacalista gentile e appassionato

“Una lunga malattia ci ha tolto un amico, un collega, un bravo sindacalista. Soprattutto una persona straordinaria. Si chiamava Giuseppe Giuliano, per quasi vent’anni di attività in Cisl è stato la dimostrazione che sindacato, passione, competenza e gentilezza sono quattro parole che, quando si incontrano, fanno brillare la luce negli occhi e rendono speciale il nostro compito”.

Così Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, ricorda a nome della segreteria e di tutta l’organizzazione la scomparsa di Giuliano, stroncato il 2 maggio scorso, a soli 54 anni, da una malattia rara che lo aveva reso progressivamente dipendente dagli altri sia nel muoversi che nel comunicare

Napoletano d’origine con Reggio Emilia nel cuore, Giuseppe Giuliano ha lasciato un ricordo profondissimo in tutto il sindacato, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio arrivati, nei quali la parola più ricorrente è “coraggio”. Il coraggio di costruire insieme ai colleghi diventati amici di una vita intera. Il coraggio di non rinunciare mai all’incontro, nemmeno durante le fasi più brutte della malattia, con la comunità sindacale della sua Cisl.

La Cisl reggiana lo aveva accolto nel 2006, dapprima come collaboratore della Fim (la categoria dei metalmeccanici) e poi come operatore della Femca, la grande categoria che segue il comparto chimico e, in particolare nel nostro territorio, quello ceramico.

Proprio della Femca reggiana, Giuseppe diventerà il numero uno nel 2011, continuando il suo impegno in segreteria anche dopo la fusione tra la Cisl di Reggio e quella di Modena. Importante, molto importante il lavoro di Giuseppe per la qualità dell’azione sindacale a S.Ilario e a Guastalla, come formatore e come Rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori (Rlst) nelle province di Reggio e Modena.

“E’ stato un collega ed un amico molto caro, che ha dimostrato a tutti l’importanza e la capacità di gestire con pacatezza, preparazione rigorosa e l’ironia gentile delle persone speciali anche i problemi che sembravano enormi. Non è venuto meno a questo stile quando ha dovuto affrontare la sua malattia, divenuta compagna di vita che si è presa tutto ma non è riuscita a privarci della sua dolcezza – chiosa la Segretaria generale Papaleo –. Questi sono giorni di profonda tristezza per la Cisl ma possiamo e dobbiamo farti una promessa, grande Giuseppe: dietro ogni risultato che otterremo, davanti ad ogni nuovo tema da risolvere, sarai lì con noi, al sicuro nel nostro cuore”.