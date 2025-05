Campogalliano, serata conclusiva dell’anno accademico dell’Università per la libera età Natalia Ginzburg

Va in archivio l’anno accademico 2024-2025 dell’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg. Venerdì 9 maggio la biblioteca Edmondo Berselli ospiterà dalle 20.30 la serata conclusiva dei corsi, organizzati in collaborazione con la biblioteca comunale, con la consegna degli attestati di partecipazione.

“L’anno accademico – spiega Nadia Sacchi, volontaria dell’associazione e Presidente del Comitato di Campogalliano – si conclude positivamente con un sensibile aumento degli iscritti rispetto agli anni precedenti (post covid) arrivato a 163 rispetto ai 116 dell’anno scorso. Sono stati proposti oltre una decina di corsi sia in presenza che online (Inglese adulti vari livelli e bambini, scrittura creativa, pittura olio, incontri d’arte, incontri di psicologia, degustazione birre artigianali, gruppo di lettura, disegno, pastello) la maggior parte dei quali è stata attivata in modo continuativo per tutta la durata dell’anno accademico. È stato proposto con successo anche un corso di uncinetto amigurumi con l’intenzione di valorizzare e diffondere le competenze manuali e favorire la socialità insita in questo tipo di attività. Si è inteso ampliare il rapporto con la fascia più giovane offrendo l’opportunità ai genitori (di ragazzi 8-15 anni) di partecipare ad un ciclo di incontri incentrati sulla gestione del rapporto scuola-casa. È stata molto apprezzata la commedia dialettale organizzata in ottobre con raccolta fondi destinata a due realtà sociali del territorio e hanno riscontrato alta partecipazione anche le serate a tema proposte il venerdì a cadenza mensile. Tutto ciò stimola la nostra organizzazione a proporre, per il prossimo anno accademico, nuove opportunità per offrire spunti di interesse ad un maggior numero di utenti”.

Dopo la cerimonia di consegna, il narratore Simone Maretti leggerà i brani scritti dagli allievi dei corsi di scrittura creativa tenuti dallo scrittore e consulente editoriale Davide Bregola.

La serata proseguirà con l’inaugurazione della mostra di pitture realizzate dagli allievi dei corsi tenuti da Massimo Po e della mostra di amigurumi, le creazioni realizzate all’uncinetto dagli allievi di Liliana Pasini, e un brindisi finale con l’arrivederci al prossimo anno accademico.