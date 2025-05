Bologna, pedina l’ex moglie: arrestato per violazione del provvedimento del Giudice

I Carabinieri della Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne straniero, noto alle Forze dell’Ordine, per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del dispositivo elettronico, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La vittima, mentre si trovava a bordo di un autobus di linea, si è accorta che il dispositivo elettronico a lei in uso, utile a segnalarne la presenza delle vicinanze dell’ex coniuge, ha iniziato a squillare: l’allarme è giunto alla Centrale Operativa dei Carabinieri che immediatamente hanno inviato sul posto una autoradio.

Proprio negli stessi istanti la donna nigeriana si è accorta della presenza dell’indagato, ex marito e connazionale, che la stava pedinando nel tentativo di raggiungerla, violando così misura cautelare a cui era sottoposto emessa del Tribunale di Bologna. Aiutata da alcuni presenti, anche la vittima ha richiesto l’intervento di una pattuglia, ma grazie al precedente allarme del dispositivo elettronico i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno raggiunto velocemente la zona dove è avvenuto il fatto, e dopo accurate ricerche, hanno intercettato il 34enne mentre tentava di allontanarsi, procedendo all’arresto in flagranza differita come previsto dalla normativa del cd. “codice rosso”. Appurato ciò, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto dai Carabinieri presso le camere di sicurezza. All’esito dell’udienza di convalida l’arrestato è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà, avendo chiesto i termini a difesa.