Alloggi sfitti? Il Comune di Scandiano invita i proprietari a scoprire tutti i vantaggi del progetto “Fidati di noi”

Un’opportunità concreta per chi possiede una casa vuota: è questo il cuore del progetto “Fidati di noi”, promosso dal Comune di Scandiano insieme all’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia e ad ACER Reggio Emilia. L’iniziativa sarà al centro di un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza, in programma giovedì 15 maggio alle ore 18 presso la Sala del Consiglio Comunale di Scandiano.

L’obiettivo è duplice: offrire un’alternativa sostenibile alle tante famiglie che faticano a trovare casa, e allo stesso tempo valorizzare gli immobili sfitti presenti sul territorio, dando ai proprietari la possibilità di metterli a disposizione in condizioni di piena tutela.

Durante l’incontro saranno illustrati nel dettaglio i vantaggi per chi aderisce, pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze di chi mette a disposizione un alloggio:

Agevolazioni IMU a partire dal 2026 , riconosciute ai proprietari che aderiscono al progetto;

, riconosciute ai proprietari che aderiscono al progetto; Canone di affitto garantito e pagato direttamente da ACER, senza rischi di morosità;

e pagato direttamente da ACER, senza rischi di morosità; Contratti flessibili , da uno a diciotto mesi o con formula 3+2;

, da uno a diciotto mesi o con formula 3+2; Manutenzione ordinaria a carico di ACER , con la garanzia che l’immobile venga restituito nelle stesse condizioni;

, con la garanzia che l’immobile venga restituito nelle stesse condizioni; Possibilità di indicare preferenze generali sugli inquilini , che saranno considerate da ACER;

, che saranno considerate da ACER; Nessuna gestione diretta dell’inquilino da parte del proprietario: il canone viene concordato con ACER, che cura ogni aspetto amministrativo.

Sarà anche l’occasione per ascoltare alcune testimonianze dirette di chi ha già aderito al progetto, condividendo la propria esperienza e sottolineando i benefici ottenuti, sia dal punto di vista economico sia sul piano della tranquillità gestionale.

“Fidati di noi” è un progetto che mette in rete fiducia, responsabilità e vantaggi concreti, dando nuova vita agli immobili inutilizzati e generando valore per l’intera comunità.

L’ingresso è libero. Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.