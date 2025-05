100 anni dello stemma comunale formiginese

In occasione del centenario della concessione ufficiale dello stemma comunale, il Comune di Formigine organizza “Uno stemma per la comunità: Formigine e la sua quercia”, un ciclo di appuntamenti per riscoprire le radici storiche e simboliche dell’identità cittadina.

Si parte sabato 10 maggio al Castello. Alle 17 è in programma una conferenza con Giulia Ricci dell’Istituto storico di Modena, Mariapia Miani, responsabile dell’Archivio storico comunale, Germana Romani dell’Associazione di Storia Locale “E. Zanni” e Francesco Gherardi, direttore della Biblioteca Daria Bertolani Marchetti. Interverranno sull’origine dello stemma, sui documenti d’archivio e sulla loro digitalizzazione, raccontando l’evoluzione della simbologia araldica formiginese dal Cinquecento a oggi. A seguire, alle 18.30, visita guidata “Araldica al Castello”, alla scoperta degli stemmi delle famiglie che lo hanno abitato.

Domenica 11 maggio, sempre al Castello, spazio alle famiglie con l’atelier creativo “Costruisci il tuo stemma” e visite guidate, in doppio turno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Alle 16 è prevista l’attività “Cavalieri, scudi e stemmi” con visita guidata e laboratorio (info e prenotazioni: 059 416277 – castello@comune.formigine.mo.it). Per tutto il fine settimana sarà possibile ammirare le riproduzioni di documenti storici, tra cui le lettere patenti reali del 1925. Dal 12 al 31 maggio, una selezione di documenti, libri e pubblicazioni sarà esposta presso la Biblioteca comunale.

Le celebrazioni si concluderanno giovedì 29 maggio alle 20.15 in apertura del Consiglio comunale, con la consegna di una pergamena commemorativa ai nipoti dell’allora sindaco Guido Gaetano Rossi Barattini, promotore della richiesta ufficiale di concessione dello stemma.

Dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Casolari: “La quercia è uno degli alberi più diffusi nella campagna formiginese e ne incarna perfettamente lo spirito. In araldica rappresenta forza, nobiltà e stabilità: qualità che ritroviamo nella storia e nell’identità della nostra comunità. Con radici profonde nella tradizione e rami che guardano al futuro, la quercia è simbolo di un legame saldo con il territorio e al tempo stesso di crescita armoniosa. Il nostro stemma, che raffigura proprio una quercia, è documentato già nel Cinquecento: compare nel frontespizio dell’Estimo dei terreni del 1576 e in quello del 1629. La versione attuale è frutto del riconoscimento ufficiale ottenuto cento anni fa: celebrare questo anniversario significa valorizzare la nostra memoria storica, l’eredità amministrativa e le tradizioni civiche che ci accompagnano da secoli, proiettandole verso il futuro con consapevolezza e orgoglio”.