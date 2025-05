Videosorveglianza e privacy: come regolarizzare gli impianti ed evitare sanzioni. Il caso forlivese

Un evento dal titolo “Videosorveglianza Urbana Integrata tra IA e Privacy”: si terrà martedì 13 maggio 2025, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso il Comando di Polizia Locale di Sassuolo, in Viale San Pietro 6 organizzato dalla Polizia Locale cittadina.

Un appuntamento di grande rilevanza per le pubbliche amministrazioni e i professionisti del settore, dedicato alle criticità e opportunità nella regolarizzazione degli impianti di videosorveglianza, alla luce delle più recenti normative sulla protezione dei dati personali e dell’AI Act.

L’evento

Durante l’incontro verrà approfondito il caso forlivese, divenuto un punto di riferimento pratico per comprendere come gestire in modo conforme ed efficace i sistemi di videosorveglianza urbana.

Esperti di diritto e di tecnologie digitali illustreranno buone pratiche, criticità da evitare e soluzioni operative per supportare le amministrazioni locali e gli operatori di polizia.

Relatori e contenuti:

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco e della Comandante della Polizia Locale, interverranno: Dott. Stefano Manzelli – Coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it, Ing. Andrea Bigliardi – Business Development Manager Italia

I temi trattati includeranno:

✔ Videosorveglianza e compliance: come mettere in regola gli impianti per evitare sanzioni

✔ Le nuove regole europee (AI Act, Regolamento UE 2024/1689): implicazioni pratiche per le amministrazioni locali

✔ Il caso Forlì: criticità emerse e soluzioni adottate

Partecipazione e iscrizioni:

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione per garantire una corretta organizzazione.

Tutti i dettagli per iscriversi sono disponibili alla pagina:

➡ https://polizialocaledigitale.it/eventi/videosorveglianza-urbana-integrata-tra-ia-e-privacy-9

Per ulteriori informazioni:comunicazioni@boxxapps.com

Un’occasione strategica per chi opera nella sicurezza urbana e nella gestione della privacy, per aggiornarsi sulle novità normative e tecnologiche e per garantire un utilizzo conforme e responsabile della videosorveglianza.