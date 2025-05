Video proiezioni e giochi interattivi: conoscere, esplorare e vivere l’attesa con “NASCIaMO”

Circa un centinaio di futuri genitori ha preso parte al kick-off del progetto NASCIaMO, fortemente voluto dalle ostetriche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per dare l’opportunità alle coppie che non frequentano gli incontri di accompagnamento alla nascita dell’AOU di conoscere la clinica presso il Policlinico. Ieri, lunedì 5 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Ostetrica, al Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE in via del Pozzo a Modena è stato avviato il nuovo ciclo di incontri che avrà una cadenza mensile.

In linea con le direttive regionali, volte a favorire la presenza e il coinvolgimento dei futuri genitori alla conoscenza di quello che sarà il proprio percorso dall’apertura della cartella clinica in poi, NASCIaMO prevede nel proprio incontro di due ore un momento di presentazione dell’attività attraverso strumenti multimediali e interattivi, come un gioco a quiz sugli argomenti di fondamentale importanza legati al tema gravidanza, fino alla proiezione di un filmato a cura del Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU che illustra i diversi ambienti del Punto nascita e le diverse attività svolte in essi. Al termine di ogni incontro viene riservato uno spazio di condivisione con domande e risposte tra i partecipanti e i professionisti sanitari presenti.

«La gravidanza rappresenta un momento di grande cambiamento nella vita della donna, della coppia e del nucleo famigliare – spiega Drenusha Hamitaga in rappresentanza di tutto il gruppo delle Ostetriche del Policlinico di Modena – e la scelta del luogo in cui partorire è a sua volta un momento di fondamentale importanza nel percorso della genitorialità consapevole. NASCIaMO è un’opportunità di incontro con il personale sanitario e di scoperta degli ambienti del Punto Nascita che consente di ridurre ansie e incertezze, migliorare l’esperienza del parto e favorire un approccio più sereno alla nascita».

All’incontro iniziale hanno preso parte, tra gli altri, il Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, Professor Antonio La Marca, la coordinatrice ostetrica Maria Cristina Galli, Angela Putignano responsabile assistenziale di dipartimento materno infantile dell’AOU di Modena e Ramona Infante, Direttrice della Didattica Professionale del Corso di Laurea in Ostetricia di UNIMORE. L’incontro è stato condotto dalle ostetriche Chiara Rossini, Stefania Bompani, Drenusha Hamitaga, Arianna Mancuso, Laura Giusti, Silvia Pollastri e Cinzia Vandelli.

«Si tratta di un bellissimo progetto che nasce proprio dalle ostetriche del reparto – sono le parole del Professor Antonio La Marca – le quali in maniera spontanea e molto propositiva si sono date da fare per questo scopo. Portare consapevolezza è fondamentale: quando i pazienti conoscono i percorsi assistenziali, tutto questo poi si traduce in una maggiore capacità da parte loro di lasciarsi curare e guidare da queste grandi professioniste che sono le ostetriche».

Per partecipare al prossimo incontro, che si terrà il 27 giugno dalle 17.30 alle 19.30 sempre al Centro Servizi UNIMORE, e a quelli successivi ci si può prenotare telefonando al numero 059.4225251 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. L’accesso è aperto a tutte le donne e coppie in attesa che, pur avendo percorso altrove il cammino della gravidanza, desiderano ora scoprire il nostro punto nascita e incontrare le ostetriche dell’AOU Policlinico di Modena, per sentirsi accolti proprio là dove la vita sta per cominciare.