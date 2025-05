Sassuolo: Carabinieri e Polizia Locale sorprendono 3 cittadini stranieri all’interno di uno stabile occupato abusivamente

Questa mattina, personale del Comando dell’Arma di Sassuolo, con il supporto di unità cinofila della Polizia Locale dello stesso centro, ha fatto irruzione all’interno di uno stabilimento in disuso, in via Circonvallazione Sud-Est, rintracciandovi tre cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, che di fatto occupavano abusivamente i locali con giacigli di fortuna e fornelli a gas per la preparazione di alimenti.

I tre uomini, di 27, 33 e 57 anni, tutti di origini marocchina, sono stati sorpresi a dormire su materassi adagiati a terra, anche in precarie condizioni igieniche, motivo per cui dovranno rispondere del reato di invasione di terreni o edifici, oltre che dell’infrazione delle norme sulla regolarità del soggiorno – essendo di fatto irregolari sul territorio dello Stato.

Per l’ingresso e l’ispezione dei locali, i militari dell’Arma ed il personale della Polizia Locale, hanno dovuto districarsi tra travi pericolanti, pavimenti sconnessi ed una quantità infinita di cocci in vetro acuminati, al punto che il cane “Hector” – pastore belga Malinois antidroga in forza alla Polizia Locale di Sassuolo – ha dovuto indossare speciali calzari per la protezione delle zampe.