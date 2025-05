Ripoli (San Benedetto Val di Sambro): terminati i lavori di definitiva messa in sicurezza della strada comunale Santa Maria Maddalena

Con l’esecuzione delle opere di pavimentazione in conglomerato bituminoso, sono terminati i lavori di definitiva messa in sicurezza del tratto di strada comunale Via Santa Maria Maddalena, a Ripoli, che ora è definitivamente percorribile senza interruzioni né restringimenti di carreggiata. La strada era franata a seguito degli eventi eccezionali del 2023.

Per consentire il transito al traffico veicolare, fu eseguito un primo intervento in somma urgenza necessario per spostare leggermente la viabilità rispetto alla sua posizione originale, operazione al contempo utile anche per consentire la realizzazione dei lavori di consolidamento del versante franato; il tutto per un importo complessivo di € 250.000, interamente coperto dalle risorse messe a disposizione dal Commissario Straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

“Per la frazione di Ripoli e per gli abitanti della zona questo collegamento è di fondamentale importanza – spiega il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni – per questo mi sento prima di tutto di dover ringraziare ancora una volta la struttura commissariale per averci accompagnato anche in questo processo, i tecnici e l’impresa esecutrice per l’importante sforzo profuso sin dal primo momento. In questi mesi abbiamo affrontato e continuiamo ad affrontare le tante situazioni di criticità idrogeologica che interessano il nostro territorio, e che hanno purtroppo stravolto l’attività amministrativa. Il ripristino di questo dissesto è l’ultimo in ordine di tempo dei tanti interventi messi in campo in questi anni dall’Amministrazione. Per fortuna in questi anni siamo riusciti, se pur con molte difficoltà, a porre rimedio alle situazioni più critiche che, come tali, risultavano anche essere le più attese dalla cittadinanza, avviando e completando numerosi cantieri proprio per fronteggiare frane e, più in generale, per porre rimedio alle fragilità idrogeologiche presenti. Per l’ingente carico di lavoro a cui è sottoposto l’ufficio tecnico, questo è un tassello che va ad aggiungersi ad altre opere complesse del nostro territorio che insieme stiamo portando avanti nonostante le tante difficoltà: ci tengo dunque a rinnovare i ringraziamenti a tutta la struttura ed a tutti i miei collaboratori”.