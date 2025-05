Ricercato internazionale per reati di criminalità organizzata arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Emilia

Nel corso di un’operazione di controllo stradale, una pattuglia della Polizia Stradale di Reggio Emilia ha arrestato un uomo di 30 anni, cittadino di El Salvador, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso da Interpol. L’intervento è avvenuto sul tratto autostradale della A1, nei pressi di Reggio Emilia in località Campegine.

L’uomo, alla guida di un autocarro fermato per un controllo di routine, è risultato destinatario di una ricerca internazionale per gravi reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere, per i quali la legislazione salvadoregna prevede una pena di 45 anni di detenzione.

Durante l’operazione, il soggetto ha mantenuto un atteggiamento calmo e apparentemente indifferente alle imputazioni che gli sono state comunicate dagli agenti, nonostante la gravità del provvedimento. Al termine delle verifiche, l’uomo ha accettato senza opporre resistenza le attività procedurali svolte dalle forze dell’ordine.

Gli agenti, dopo aver confermato l’identità del soggetto e verificato la validità del provvedimento tramite i sistemi di cooperazione internazionale, hanno proceduto all’arresto provvisorio ai fini dell’estradizione.

L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove rimarrà in custodia fino al completamento delle procedure di estradizione previste dalla legge.