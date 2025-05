Marano sul Panaro, torna la Marano-Ospitaletto

A Marano sul Panaro si terrà domenica 11 maggio la nona riedizione della storica Marano – Ospitaletto, gara ciclistica nazionale categoria allievi che, attraverso un percorso di 6,4 chilometri nel territorio di Marano ripetuto sette volte, si concluderà con la salita finale e arrivo a Ospitaletto per un totale di 53,8 chilometri.

L’evento del Comune di Marano, promosso dal Coni, dalla Federazione ciclistica italiana, comitato provinciale di Modena con la collaborazione della società sportiva Formiginese asd e del gruppo ciclistico amatoriale “Marano c’è”, è ritornato nel 2016, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, dopo una interruzione di oltre 20 anni, in una versione riservata agli allievi.

Nell’edizione di quest’anno saranno circa 150 i giovani atleti provenienti da sei diverse Regioni d’Italia, che si sfideranno nel percorso cittadino che porterà al tratto finale di nove chilometri al traguardo di Ospitaletto, con l’arrivo situato davanti al monumento ai caduti.

La competizione, giunta alla nona edizione e diventata una classica del calendario ciclistico nazionale di categoria, prevede per la giornata di domenica 11 maggio alle ore 12:45 il ritrovo dei corridori in Piazza Matteotti, cui seguirà alle ore 14:00 la presentazione squadre e alle ore 14:45 la partenza dalla Piazza. Il circuito cittadino di 6,4 chilometri attraverserà Via Pavullese, la strada provinciale 4 Fondovalle, Via Gramsci, e nuovamente Via Pavullese e sarà ripetuto sette volte, poi si snoderà lungo la strada provinciale 21, attraversando Rodiano, San Gaetano e arrivando a Ospitaletto per un totale di 53,8 chilometri.