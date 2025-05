Ancora in corso stamane il lavoro dei vigili del fuoco (con squadra e autobotte e volontari di Bazzano, Nucleo Nbcr e funzionario di guardia da Bologna Centrale e Nucleo Travasi da Venezia) intervenuti ieri pomeriggio in via Serra 11 a Monteveglio per una fuga di gas da bombolone interrato e rottura parziale del gruppo valvolare con conseguente perdita di GPL. Non si segnalano feriti.