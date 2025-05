Esercente reggiano nei guai per carenze igienico sanitarie: sequestrati prodotti da forno congelati

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia, unitamente ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Reggio Emilia e del nucleo antisofisticazione e sanità di Parma, congiuntamente al personale della squadra volanti della Questura di Reggio Emilia, hanno proceduto al controllo ed ispezione igienico sanitaria di alcuni esercizi pubblici ricadenti nella città, con il fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e il contrasto alle illecite condotte correlate all’impiego di lavoratori in nero.

Un’attività ispettiva quella eseguita dagli operanti, che ha preso spunto da una precedente attività ricognitiva che dopo essere stata approfondita e vagliata ha portato ai mirati controlli di ieri pomeriggio. In particolare in un esercizio pubblico in prossimità del centro, gli operanti hanno rilevato carenze igienico sanitarie all’interno di entrambi i locali. Nello specifico, i carabinieri hanno riscontrato il cattivo stato di conservazione di alcuni alimenti, procedendo al sequestro di 26 kg di prodotti da forno congelati, sia dolci che salati, rinvenuti privi delle indicazioni obbligatorie previste per la tracciabilità. Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 2000 euro segnalando l’attività all’Ausl di Reggio Emilia, per le violazioni connesse con gli aspetti in relazione alle carenze igienico sanitarie e gestionali.

Il personale del Nucleo Ispettorato del lavoro di Reggio Emilia procedeva alla contestazione, della mancata formazione dei lavoratori e dell’istallazione del sistema di sorveglianza non segnalato, elevando una sanzione amministrativa di oltre 2200 euro.