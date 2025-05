Bologna: diritto alla città, affitti brevi e politiche per l’abitare, il 9 e 10 maggio a Filla la terza Assemblea pubblica sulla casa

La terza Assemblea pubblica sulla casa è convocata per venerdì 9 e sabato 10 maggio nel Padiglione Filla, all’interno del Parco della Montagnola.

Il percorso, avviato nel 2023, ha lo scopo di raccogliere e condividere punti di vista, analisi e valutazioni sulla domanda di casa a Bologna e sulle possibili azioni d’intervento a partire dalle linee di indirizzo del Piano per l’Abitare del Comune.

L’Assemblea è aperta a organizzazioni (profit e non profit, formali e informali) che si occupano di abitare e di turismo: associazioni, istituzioni ed enti che operano direttamente o indirettamente su questi ambiti possono inviare richiesta di partecipazione fino alle 12 dell’8 maggio.

All’Assemblea possono partecipare anche cittadini in qualità di uditori.

Qui l’avviso, il modulo per aderire e il programma:

https://www.pianoabitarebologna.it/assemblea_pubblica/terza-assemblea/

L’edizione del 2025 sarà dedicata ad esplorare i temi del diritto alla città, degli affitti brevi e delle politiche per l’abitare. Grazie al contributo di esperti ed esperte e di policy maker sarà possibile approfondire la comprensione del fenomeno così come conoscere misure e politiche per governarlo, tra cui le linee d’indirizzo per una proposta di legge promossa dalla Regione Emilia Romagna.

“L’abitare è una delle questioni più urgenti e complesse che le città si trovano ad affrontare, e il diritto alla casa è sempre più al centro del dibattito pubblico. – sottolinea la vicesindaca Emily Clancy -. Con la terza Assemblea pubblica sulla casa, vogliamo continuare a costruire uno spazio istituzionale e civico di confronto tra chi vive la città, chi la governa e chi la studia, per affrontare insieme il nodo cruciale degli affitti brevi, delle disuguaglianze urbane e del diritto alla città.

Questo appuntamento si inserisce nel percorso del Piano per l’Abitare del Comune di Bologna, che abbiamo costruito come strumento di trasformazione concreta e partecipata. In un momento in cui cresce in tutto il Paese la domanda di regolamentazione e giustizia abitativa, Bologna prosegue nel suo percorso di confronto per sviluppare proposte e politiche avanzate.

La presenza di relatori istituzionali e tecnici di alto profilo garantirà un confronto approfondito e operativo, capace di produrre proposte utili a livello locale, regionale e nazionale. Per noi, costruire soluzioni condivise significa rafforzare il diritto alla città e contrastare le disuguaglianze con atti concreti”.