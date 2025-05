Approvati i bilanci consuntivi 2024 di Ausl e Aou Modena

Nella seduta di lunedì 5 maggio della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Modena sono stati presentati ai Sindaci e approvati, con la sola astensione del Comune di Mirandola, i bilanci consuntivi 2024 dell’Azienda USL di Modena e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Stante la situazione che accomuna tutta la sanità pubblica a livello nazionale, entrambe le Aziende chiudono in disavanzo, ma la Regione Emilia-Romagna ha già assicurato tramite apposite delibere la copertura nell’ambito delle proprie risorse. A tal proposito, in apertura il Presidente della CTSS Massimo Mezzetti ha sottolineato come i Sindaci dei comuni della provincia siano consapevoli delle difficoltà economiche del Servizio sanitario e si siano fatti portavoce delle richieste al Governo di incremento delle risorse da destinare alla sanità.

Il Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena, Mattia Altini, ha ripercorso sinteticamente anche a nome del DG dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Luca Baldino, le dinamiche economiche dell’ultimo anno, comuni a tutte le altre aziende sanitarie regionali proprio in ragione anche del sottofinanziamento del SSN. Ciononostante le Aziende Sanitarie Modenesi hanno continuato a garantire l’attrattività, l’assistenza e la prossimità di cura al cittadino utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, al fine di mantenere l’offerta sanitaria sia ospedaliera che territoriale. Con lo stesso impegno si sta oggi avviando un lavoro per la revisione dei modelli organizzativi provinciali, al fine di costruire un sistema sempre più integrato e in linea con le indicazioni dei nuovi decreti ministeriali, che utilizzi al meglio e in modo condiviso le risorse strutturali, economiche e di personale disponibili, in un contesto che rimane di criticità per la sanità pubblica.

In coerenza con il piano programmatorio regionale, l’anno 2024 ha visto l’AUSL impegnata nella realizzazione del piano di contenimento dei tempi di attesa, del piano PNRR e nello sviluppo dell’assistenza territoriale secondo il Decreto ministeriale 77. Sono stati approvati specifici progetti che hanno visto coinvolte nella rete anche AOU, l’Ospedale di Sassuolo Spa e il privato accreditato quali parti attive nella realizzazione degli obiettivi 2024. Al riguardo il Direttore Generale di AUSL ha evidenziato l’impegno nell’offerta di servizi per i cittadini del territorio modenese, con un aumento del valore degli accordi di fornitura per le prestazioni specialistiche e le degenze con AOU Modena (valore complessivo di 255 milioni di euro, + 6 milioni rispetto al 2024) e con Sassuolo S.p.A. (54 milioni di euro, +1,3 milioni).

Altini poi ha illustrato il recupero degli interventi chirurgici in lista d’attesa, con indicatori quasi tutti al di sopra della media regionale, e ha sottolineato l’importanza del percorso dei CAU. Un modello che, in un tempo caratterizzato da elementi di transizione socio-demografica, tecnologica e sanitaria, può diventare più performante nella presa in carico dei bisogni urgenti, con la collaborazione delle aggregazioni funzionali territoriali (Aft) dei medici di medicina generale.

“Ci siamo presentati in Regione con un piano condiviso e degli obiettivi che porteremo avanti congiuntamente – ha dichiarato Altini – se i sindaci sono d’accordo vorremmo continuare a considerare insieme tutte le progettazioni in corso per una programmazione che sia davvero integrata e sempre più a servizio dei nostri cittadini. Il livello di finanziamento nazionale certamente non è di aiuto, ma non è questa la ragione più forte che ci impone una trasformazione del sistema provinciale. Ciò che guida il processo che con la CTSS e tutti gli attori stiamo impostando per la provincia di Modena, è il forte cambiamento dei bisogni e, a fronte di questo, le modalità organizzative per renderli esigibili: in una medicina che produce conoscenze, quindi nuovi farmaci, nuove tecnologie, device, i modelli organizzativi non posso restare fermi”.

Al termine delle relazioni sono intervenuti Stefano Reggiani, DG dell’Ospedale di Sassuolo Spa e Fabio Braglia, Presidente della Provincia, che hanno sottolineato il lavoro delle Aziende in una congiuntura economica non favorevole e hanno osservato che occorrerà fare delle scelte, come già detto nella precedente CTSS, coinvolgendo i territori, e intervenire sul sistema modenese per continuare a offrire ai cittadini risposte sanitarie appropriate. Sono seguiti gli interventi del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e del Sindaco di Finale Claudio Poletti che hanno confermato parere positivo, mentre la Sindaca di Mirandola Letizia Budri si è astenuta con la motivazione della mancanza del tempo necessario per la lettura della importante mole di documentazione presentata. Il presidente dei Comitati consultivi misti Luciano Sighinolfi ha infine evidenziato il risultato di contenimento del disavanzo presentato in fase di preventivo, sottolineando anche l’importanza dell’intervento regionale, e ha ribadito la necessità del coinvolgimento dei cittadini.

Il Presidente Mezzetti ha chiuso la seduta ringraziando le Aziende sanitarie per l’impegno: “i Direttori Generali nella precedente seduta della CTSS ci avevano illustrato gli indirizzi strategici dandoci una chiara direzione di marcia. Oggi conosciamo le risorse a disposizione per affrontare questa sfida che richiede a noi amministratori una forte responsabilità nel saper tenere in equilibrio la rappresentanza dei bisogni territoriali dei nostri cittadini con l’efficientamento della spesa. Le esigenze dei territori, infatti, non devono mai prescindere da questo importante obiettivo – ha concluso – quello dell’efficientamento della spesa”.