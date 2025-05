Aggiornamento al programma di chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 maggio.

In tale orario, il tratto chiuso, inizialmente previsto tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, sarà invece compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 6, alle 6:00 di mercoledì 7 maggio, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera o lo svincolo 8 bis viale Europa Caab.