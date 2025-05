9 maggio, giornata dell’Europa, il Chierici di Reggio Emilia in prima fila

Il 9 maggio, la Giornata dell’Europa, per il liceo artistico ‘Gaetano Chierici’ non è una ricorrenza, ma grande festa una festa, segno di un’importante realtà vissuta con un positivo bilancio di scambi e cooperazione che, quest’anno, ha coinvolto 100 studenti. Nel portico dei Marmi dei Musei Civici, a Reggio, dalle 10 inizia l’evento, per celebrare questo giorno.

Dopo i saluti del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Paolo Bernardi, apre l’evento la dirigente scolastica, Elena Ferrari. Il Chierici è scuola ambasciatrice del Parlamento europeo, accreditata Erasmus School 2020, Erasmus Vet 2024, coordinatrice del progetto Erasmus Artforward e ha un punto Eurodesk al suo interno. Animano la mattinata le presentazioni dei “video racconti” delle classi ambasciatrici del Parlamento europeo: 3A e 3I Moda EsaBac, le relazioni delle referenti Pamela Scolari e Carmen Cennerazzo. La docente Giovanna Praticò, coordinatrice del progetto “Young multipliers”, presenta la gestione degli studenti dell’Eurodesk, punto informativo europeo ove si creano anche eventi moltiplicatori di cittadinanza europea. Seguono gli studenti che hanno vissuto l’esperienza Erasmus e molti altri attivamente coinvolti in progetti europei di cooperazione tra organizzazioni e istituzioni. Al culmine della mattinata, viene scoperta la targa che attesta il prestigioso accreditamento Erasmus Vet ottenuto dal Chierici, che sarà posta all’ingresso della scuola.È un riconoscimento significativo: il Chierici è l’unica scuola in città che ha ottenuto un doppio accreditamento: Vet e School. L’attenzione poi si incentra sull’esperienza internazionale del progetto di cooperazione Artforward Erasmus, di cui il Chierici è l’unica scuola capofila in Emilia-Romagna”. Paola Panciroli (referente progetti Erasmus),spiega che l’impegno per i progetti Erasmus ha permesso al Chierici di porre lo studente al centro del processo didattico, tanto da stimolarlo a formulare, nel confronto con altre scuole europee, risposte concrete per i grandi temi della società contemporanea: sostenibilità, intelligenza artificiale, inclusione e multiculturalità. Guidati da docenti aperti all’innovazione, gli studenti del Chierici sviluppano una forte consapevolezza di sé e un profondo senso di responsabilità verso il proprio futuro, la comunità scolastica, l’Italia e l’Europa. Il percorso formativo del Chierici è arricchito anche da un curricolo in cui è inserito un corso con EsaBac e IGCSE per inglese. Un mix che promuove il multilinguismo, il multilateralismo globale e di pace. Al termine della mattinata, la dirigente scolastica, Elena Ferrari consegna gli attestati agli studenti Ambassadors e a quelli che hanno partecipato al programma Erasmus.