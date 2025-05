Una serata di risate e solidarietà per sostenere il reparto DHO dell’Ospedale di Guastalla

Mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 21, il Teatro Comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla ospiterà uno spettacolo teatrale dialettale a scopo benefico, organizzato dall’agenzia immobiliare Casapoint Guastalla e dall’Associazione “Giacomo Marcati ODV”.

L’associazione è nata per onorare la memoria di Giacomo Marcati, stimato professionista del Gruppo Casapoint scomparso nel 2021, e porta avanti progetti di solidarietà in sua memoria.

La serata servirà a raccogliere fondi per l’acquisto di beni e attrezzature destinati all’ampliamento del reparto Day Hospital Oncologico (DHO) dell’Ospedale di Guastalla, con l’obiettivo di migliorare il comfort dei pazienti.

A salire sul palco sarà la compagnia Artemisia Teater, con Antonio Guidetti, che porterà in scena la commedia: “Guerda tè pinseva un lavor e invece l’era n’eter che po’ l’era gnan collé… Mah!”

Uno spettacolo leggero e divertente, per coniugare intrattenimento e solidarietà.

Biglietti in vendita presso Casapoint Guastalla, in via Gonzaga 19.

Biglietto unico: 15 euro

Prenotazioni allo 0522 570056 (posti non numerati)

L’ingresso del pubblico è previsto dalle ore 20.