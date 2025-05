Un bilancio 2024 positivo per Fondazione di Modena

Fondazione di Modena ha presentato il Bilancio di Missione e di Esercizio 2024, documento che sintetizza e restituisce il quadro dell’impegno profuso nel corso dell’anno appena concluso. Con uno stanziamento complessivo pari a 27.743.028 euro la Fondazione rafforza il proprio ruolo di attore chiave per lo sviluppo culturale, sociale e scientifico del territorio.

Il bilancio rappresenta la prima rendicontazione dell’attività svolta sotto la guida della nuova governance e si inserisce nella cornice del Documento Strategico d’Indirizzo (DSI) 2024–2027.

“Il Bilancio di Missione 2024 – sottolinea il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi – rappresenta un atto di restituzione verso la comunità. È il racconto di un anno intenso, in cui abbiamo cercato di trasformare le risorse della Fondazione in azioni concrete, condivise, capaci di generare valore nei territori, nelle relazioni, nei saperi. Abbiamo sostenuto progetti in grado di agire sulla cultura e l’inclusione per un futuro sostenibile. In un tempo complesso, il nostro impegno è restare saldi nella direzione del bene comune, rafforzando la fiducia, la prossimità e la capacità di ascolto. Questo bilancio vuole esserne testimonianza”.

Nel dettaglio, la Fondazione ha sostenuto 256 progetti attraverso risorse proprie per un totale di 20.085.238 euro, a cui si aggiungono 3 iniziative nazionali legate a programmi strategici nati sotto l’impulso e il coordinamento di ACRI, come il Fondo Povertà Educativa Minorile, il Fondo per la Repubblica Digitale e la collaborazione con Fondazione Con il Sud, che portano il totale a 259 iniziative per 25.387.552 euro. A queste si sommano infine le delibere assunte per la riqualificazione del Complesso Sant’Agostino, con fondi dedicati per 2.355.476 euro.

Particolarmente significativo è il dato relativo agli impegni pluriennali, che ammontano a 3.870.000 euro, già deliberati per gli anni 2025 e 2026, relativi principalmente alla ricerca scientifica e tecnologica e ad interventi di recupero e restauro immobili.

La distribuzione delle risorse ha seguito le linee guida del DSI e si è concentrata sulle tre aree strategiche Persona, Cultura e Pianeta.

L’Area Persona si conferma centrale per l’intervento della Fondazione, con 126 progetti sostenuti e un’erogazione complessiva di 8.204.151 euro. Tra le sfide principali: il Welfare inclusivo (72 progetti, 3.377.680 euro), la Comunità educante (39 progetti, 3.795.900 euro), l’Abitare sociale (6 progetti, 608.500 euro) e il Lavoro dignitoso (4 progetti, 191.600 euro).

L’Area Cultura, con 93 interventi per un valore di 7.972.241 euro, ha visto la valorizzazione di progetti legati al Patrimonio dinamico (33 progetti, 3.585.022 euro), alla Cultura creativa (48 progetti, 3.500.419 euro) e a Cultura e benessere sociale (11 progetti, 751.800 euro).

L’Area Pianeta, infine, ha raccolto 36 progettualità per un totale di 3.888.845 euro, concentrati soprattutto sul rafforzamento della Ricerca scientifica (23 progetti, 3.545.341 euro) e sulla promozione di Città sostenibili (12 progetti, 336.504 euro).

Il 2024 è stato anche l’anno della cooperazione istituzionale. Prosegue l’impegno della Fondazione nel Fondo di solidarietà per le fondazioni in difficoltà dell’Emilia-Romagna, mentre la firma della Lettera d’intenti con la Fondazione Estense, datata dicembre 2024, ha aperto la strada a una possibile fusione per incorporazione nel corso del 2025.

La dotazione complessiva disponibile per le attività erogative future alla fine del 2024 ammonta a 46.621.912 euro, importo sufficiente già ora di coprire le erogazioni di un periodo che va oltre la fine del 2026, ai quali si aggiunge il Fondo AGO per ulteriori 2.049.890 euro. L’oculata gestione finanziaria della Fondazione permette di affrontare il futuro nel segno della solidità finanziaria e operativa, mantenendo elevata la tradizionale capacità di risposta e investimento.