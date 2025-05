Reggio Emilia: sorpreso a rubare su un’ambulanza, fugge, minaccia i sanitari e aggredisce i Carabinieri

Si sarebbe introdotto all’interno di un’ambulanza intervenuta in centro a Reggio Emilia per un’emergenza, tentando di asportare un tablet custodito nel mezzo. Scoperto dal personale sanitario, il giovane si è dato alla fuga, salvo poi tornare poco dopo minacciando gli operatori con un grosso sasso che teneva tra le mani. Immediato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, allertata dagli stessi sanitari.

I militari hanno rintracciato e bloccato il ragazzo, identificandolo e conducendolo in caserma. Giunto presso gli uffici, il minore ha improvvisamente dato in escandescenze, mostrando un comportamento aggressivo e violento. Ha iniziato a lanciare oggetti da ufficio contro i militari, rendendo necessario l’intervento fisico degli operatori che, con non poca difficoltà e grazie anche all’utilizzo dello spray al peperoncino, sono riusciti a immobilizzarlo.

Per questi motivi, con le accuse di tentata rapina impropria, resistenza, oltraggio a un Pubblico ufficiale, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato il giovane 16enne, accompagnato presso il Centro prima accoglienza di Ancona e ristretto a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo felsineo. Gli accertamenti relativi al procedimento penale, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

