Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 6 maggio 2025

Cielo tendenzialmente coperto con locali rovesci o temporali al mattino nella parte occidentale della regione e sulle coste nord-orientali, in esaurimento dal pomeriggio, dove saranno invece attesi rovesci a ridosso dell’appennino romagnolo, in esaurimento entro la serata.

Temperature minime comprese tra 9/12 gradi lungo la fascia appenninica e 13/16 in pianura e sulle coste; massime in diminuzione con valori di 13/17 sugli appennini e 19/22 nelle aree pianeggianti. Venti moderati dai settori settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia appenninica. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento dalla sera.

(Arpae)