Modena: 11 candidature per la nomina di rappresentanti del Comune in enti partecipati

Sono 11 le candidature arrivate nell’ambito degli avvisi per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate che si sono chiusi lo scorso 2 maggio.

Gli avvisi riguardavano la nomina del presidente di SETA SpA, ovvero la designazione di un candidato da proporre agli enti locali della provincia di Modena, la nomina dell’amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (Amo) e quella dell’amministratore unico di ForModena – Formazione professionale per i territori modenesi, le nomine del presidente e di due componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Cresci@mo e la nomina di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Democenter-Sipe.

Per SETA la candidatura arrivata è quella di Elisa Valeriani; per Amo le candidature sono quelle di Andrea Bosi, Daniele Leonardi e Maddalena Ronchetti; per ForModena la candidatura è quella di Chiara Giovenzana; per la Fondazione Crescia@mo le candidature sono quelle dell’attuale presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione Cinzia Cornia, Ottavia Malagoli e Stefano Neri; per la Fondazione Democenter-Sipe le candidature sono quelle di Sergio Duretti, Angelo Sansò e Stefano Zironi.

Le audizioni dei candidati da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta, come previsto dal percorso definito dal Consiglio comunale di Modena, saranno il prossimo 12 maggio.