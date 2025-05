Il 10 maggio Castelnovo si tinge di rosa: il Giro d’Italia è sempre più vicino

Il 10 maggio sarà un giorno molto importante nell’ambito delle tante iniziative di avvicinamento alla data storica del 21 maggio, giorno in Castelnovo ospiterà l’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Viareggio – Castelnovo Monti appunto. Sabato il paese si colorerà di rosa, ed in serata è in programma un grande evento tra musica, animazione e buon cibo.

Innanzitutto i negozi del paese allestiranno le vetrine a tema, utilizzando ovviamente come elemento principale il rosa, tra striscioni con il logo di tappa e copie della Gazzetta dello Sport, che organizza tramite RCS il Giro. Il paese quindi assumerà il colore storico della maglia del primato al Giro. Ci saranno anche aperitivi in rosa nei bar, e i ristoranti aderenti proporranno anche alcune portate speciali, ovviamente rosa. Colore che sarà anche il tema conduttore della serata che animerà dalle ore 19 piazzale Matteotti, il grande spazio urbano che il 21 maggio ospiterà il traguardo del Giro. Qui, grazie alla collaborazione di tanti locali del paese, ci sarà un’area food che proporrà tante specialità tra gnocco, salumi, pizza, panini, vini, cocktail e birre. E dalle 19.30 grande musica e animazione con il dj set di Radio Sentenza, fino alle 2. All’evento collaborano Onda della Pietra, Bar delle Pinete, Antico Bar Magnani, Il Portico, American Bar Milan, VR – Via Roma cafè bistrot. Una sorta di piccola “notte rosa” davvero da non perdere, con divertimento e specialità per tutta la famiglia.

“Grazie alla collaborazione di tutti i commercianti e i locali aderenti – afferma Patrizia Agnesini, consigliere di supporto sulle tematiche legate a commercio e turismo – perché stiamo riuscendo ad allestire tante iniziative davvero interessanti in vista del giorno clou dell’arrivo del Giro. Ci confermiamo un paese accogliente e in senso lato un “paese per lo sport”, grazie alla capacità di affiancare ad un grande evento sportivo eventi che valorizzano al meglio le nostre eccellenze”.

Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social di Castelnovo C’entro.