Green Festival di Temple Theater: dal 9 all’11 maggio la quarta edizione

Il 9, 10 e 11 maggio 2025 presso il Parco Ducale di Sassuolo, per il quarto anno consecutivo, si terrà il Green Festival di Temple Theater, appuntamento annuale cittadino per parlare di ambiente, natura, sostenibilità e impatto dell’uomo sulla Terra.

Il Green Festival nasce quattro anni fa, quando lo staff di STED, associazione modenese che gestisce la programmazione teatrale del Temple Theater di Sassuolo, insieme all’Associazione Evoè, asseconda l’urgenza e il desiderio di parlare di questi temi attraverso un festival che sia uno spazio cittadino per chiunque, tra adulti e bambini, voglia riflettere su temi legati alla natura e alla sostenibilità. “L’obiettivo del Green Festival è un dialogo libero da pregiudizi e luoghi comuni. Spesso, parlare della situazione ambientale che affligge il nostro Pianeta risulta faticoso e angosciante, talvolta controverso e inutile. – dice Marco Marzaioli, organizzatore e ideatore del Festival – Il Green Festival vuole essere invece un’occasione di dialogo sereno e trasparente, un momento di confronto rispetto alle azioni che è possibile fare e ai problemi che bisogna affrontare”.

I primi appuntamenti di quest’anno saranno il venerdì pomeriggio con la festa di inaugurazione, in cui sarà presente la musica dal vivo del gruppo gipsy folk Gargane e un aperitivo tutto a tema green. Decisamente aumentata in questa edizione l’offerta per i bambini: alcune delle attività ludiche saranno organizzate dalla Cooperativa Sociale la Lumaca che propone attività per tutti all’insegna della #GMMCHALLENGE25, la sfida indetta dal Gruppo Hera che ha l’obiettivo di raccogliere più azioni green possibili per piantare 300 nuovi alberi nell’Oasi Naturalistica di Rimini! Attività di tipo creativo e laboratoriale saranno invece quelle organizzate da Alessia Monaco ed Elisa De Benedetti con laboratori di pittura collettiva, creazioni di timbri e lavorazione del cartone. Sempre per bambini, lo spettacolo teatrale dell’attore e regista Santo Marino, che ci parlerà degli esperimenti dello stregone Guglielmo Jacopone.

Anche quest’anno non mancheranno i consueti appuntamenti scientifici che si svolgeranno però in una nuova location: l’Eco-arena sarà uno spazio naturale all’ombra degli alberi aperto a dibattiti e confronti, a domande e quiz, interrogativi e perplessità. Tra gli ospiti di questa edizione Ilaria Stradi e Nicolò Patelli, Maria Grazia Portera e L’associazione Manigolde – Sartoria Sociale insieme al Brand Zona M.

Sabato 10 sarà ospite del Festival l’associazione Le Idee del Distretto con una tavola rotonda sulla Ciclo-mobilità e il Ciclo-turismo, per indagare come la ciclabilità possa trasformare la mobilità urbana.

Uno spazio importante verrà dato, in questa edizione, anche alle attività sportive all’aperto: dal sabato pomeriggio alla domenica mattina saranno presenti attività di Boxe, AcroYoga, Yoga, Yoga in gravidanza e Play Fight. Tutte le attività saranno aperte a tutti e senza bisogno di esperienza pregressa, basterà portare il proprio tappetino e vestirsi comodi.

Il Teatro, uno dei cardini principali del Festival, si svilupperà in quattro performance diverse: Marco Marzaioli, accompagnato dal contrabbasso di Alessio Bruno, con un recital emotivo e onirico ci racconterà il dramma dell’estinzione; Teodora Mastrototaro, con il ballerino Stefano di Matino, ci presenterà il tema delle sperimentazioni fatte su animali vivi; due giovani artiste modenesi ci parleranno, sempre con voce e corpo, del senso della parola contro-natura; infine, a cura della Fattoria Koinè di Roccamalatina sarà la performance sensoriale ed olfattiva che condurrà alla riscoperta dei profumi della Natura.

Oltre al concerto d’apertura del venerdì, il programma musicale vedrà tra gli ospiti il giovane musicista Niki Poppi con la sua band e a seguire una Jam Session organizzata dall’ attivissima Revol Wave Orchestra. Il grande ospite della domenica sarà il musicista greco Vangelis Mercuris che dopo diversi anni tornerà ad esibirsi proprio al Green Festival, accompagnato Andrea Burani e Alessio Bruno.

Durante entrambi i giorni, a pranzo e cena, saranno presenti tre punti ristoro: una scelta vegan e di qualità che soddisferà le esigenze di tutti, anche dei più titubanti. Novità di quest’anno sarà il “Pic Nic al Parco” sabato e domenica a pranzo: si potrà scegliere come comporre la propria cassetta e andare a mangiare su cuscini e tovaglie adagiati sull’erba del parco ducale.

E poi tante altre attività tra cui la Cooking Class a cura della rosticceria GreenGo Kitchen per chi ha voglia di mettersi in gioco con ricette nuove e la biciclettata di gruppo la domenica pomeriggio per arrivare fino a Castellarano fiancheggiando il fiume Secchia e sotto la guida dell’Escursionista Ambientale Marik Cocchi.

Quest’anno il Festival Green di Temple Theater è sostenuto da due importanti aziende del territorio quali Kerakoll Group, main sponsor dell’evento, e MDS Company srl. Sponsor tecnici saranno invece Martinelli srl e il Ricamificio Linzarini di Modena. Il Green Festival è organizzato con il patrocinio del Comune di Sassuolo, della Fondazione di Modena e della regione Emilia-Romagna ed è un’attività sostenuta attraverso il bando Mi metto all’Opera 2024. È inoltre official partner di VeganOk, di cui ha ottenuto il patrocinio.

L’ingresso è libero. Conferenze e spettacoli saranno gratuiti e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Le attività a pagamento non necessitano di prenotazione e saranno acquistabili in loco.

Link al programma: https://www.stedmodena.it/temple-theater/temple-theater-green-festival-2025/